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    Knapp gescheitert

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    Frasers Group: Kommt bald die Übernahme von Hugo Boss?

    Der Großaktionär Frasers Group hat seinen Anteil an Hugo Boss weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem Modekonzern auf 47,89 Prozent ausgebaut, teilten die Briten am Dienstag mit.

    Für Sie zusammengefasst
    • Frasers erhöht Hugo-Boss-Anteil auf 47,89 Prozent
    • Hugo-Boss-Führung lehnt Angebot zu 38 Euro ab
    • Hugo Boss hält an seiner eigenen Strategie fest
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Knapp gescheitert - Frasers Group: Kommt bald die Übernahme von Hugo Boss?
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    Bereits seit 2020 versucht das britische Unternehmen die Mehrheit an Hugo Boss zu gewinnen. Aktuell ist Frasers Grossaktionär bei Hugo Boss und konnte seine Anteile auf rund 48 Prozent aufstocken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

    Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Angebots bewertete Frasers das MDax -Unternehmen mit rund 2,7 Milliarden Euro, das sind 38 Euro je Hugo Boss-Aktie. Die zusätzliche Annahmefrist lief bis zum 13. August. Die EU-Komission hat bereits der Übernahme zugestimmt.

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    ABER: Der Vorstand und Aufsichtsrat von Hugo Boss haben das Angebot einstimmig abgelehnt und empfehlen den Aktionären, es nicht anzunehmen. Ihre Begründung ist deutlich: Der Preis bilde den eigenständigen Wert und die künftigen Wachstumsmöglichkeiten von Hugo Boss nicht angemessen ab.

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    Hugo Boss nahm die Ergebnisse des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zur Kenntnis und erklärte, man werde weiterhin eine konstruktive Beziehung zu Frasers als größtem Aktionär pflegen.

    Das Management der deutschen Premium-Marke bekräftigte hingegen am Dienstag seine eigenen strategischen Ziele, wie es in der Pressemitteilung heißt.

    "Wir begrüßen das anhaltende, langfristige Engagement der Frasers Group für HUGO BOSS und setzen auch weiterhin auf eine konstruktive Beziehung zu ihr als unserem größten Einzelaktionär", sagt Stephan Sturm, Vorsitzender des Aufsichtsrats von HUGO BOSS. 

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    Hugo-Boss-Konzernchef Daniel Grieder dankte zudem den Aktionären für "das Vertrauen und die Unterstützung" während der Angebotsphase. Er will die im vergangenen Dezember vorgestellte Strategie für die kommenden Jahre weiter umsetzen.

    Man nehme die Ergebnisse zur Kenntnis, teilte Hugo Boss mit. "Wir begrüßen das anhaltende, langfristige Engagement der Frasers Group für Hugo Boss und setzen auch weiterhin auf eine konstruktive Beziehung zu ihr als unserem größten Einzelaktionär", sagte Aufsichtsratschef Stephan Sturm laut Mitteilung.

    Die Frasers Group gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley, die bereits bei Puma investiert.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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