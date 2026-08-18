Piloten fordern bessere Drohnenerkennung an Flughäfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle verlangt der Pilotenverband Vereinigung Cockpit (VC) Standards, um derartige Ereignisse einheitlich erkennen und bewerten zu können. Nach Einschätzung des Berufsverbands liegt das größte Problem derzeit nicht in der Abwehr von Drohnen, sondern in ihrer rechtzeitigen Erkennung.

"Vor jeder Abwehrfähigkeit steht die Fähigkeit zur Detektion. Erst wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben, können wir sicher reagieren. Alles andere bleibt Symbolpolitik", sagte der Leiter der VC Arbeitsgruppe Security, Daniel Niesler. Die Piloten verlangen entsprechende technische Ausrüstung an den Verkehrsflughafen, die ihre Ergebnisse gleichzeitig an Flugsicherung und Polizei zur gemeinsamen Lagebeurteilung übermittelt.