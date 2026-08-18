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    Zentralrat der Juden

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    Beschämende Worte von Ben-Gvir

    Für Sie zusammengefasst
    • Schuster kritisiert Ben-Gvirs Tötungsaufrufe scharf
    • Er warnt vor der Gefahr rechtsradikaler Kräfte
    • Ben-Gvirs Worte widersprechen jüdischen Werten
    Zentralrat der Juden - Beschämende Worte von Ben-Gvir
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat Äußerungen eines israelischen Ministers über gezielte Tötungen von Palästinensern scharf kritisiert. Das Verhalten des Polizeiministers Itamar Ben-Gvir sei "zutiefst beschämend und verantwortungslos", sagte Schuster in Berlin. Es zeige die Gefahr, die von rechtsradikalen Kräften ausgeht.

    Ben-Gvir hatte unter anderem gesagt: "Ich denke, dass man gezielte Tötungen in Gaza ausführen sollte, jede Nacht 30, 40 (Menschen) entfernen." Er beziehe sich dabei nicht nur auf militante Palästinenser, die eine unmittelbare Gefahr darstellten, fügte er hinzu. Es gebe im Gazastreifen vielmehr Menschen, die es nicht verdient hätten zu leben.

    Schuster sagte, dies seien menschenverachtende Aussagen. Sie stünden "diametral zu jüdischen Werten und schaden Israels Ansehen. Ich distanziere mich ausdrücklich von Itamar Ben-Gvir."/brd/DP/stw






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