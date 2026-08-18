Bärenattacke Silber fällt auf 64,97 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 19,42984USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 64,97USD ein Wert von 3.343,67USD geworden – ein Gewinn von +234,37 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 64,97. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Silberanstieg und die Erwartung, dass der U-Turn abgeschlossen wird und der Kurs weiter steigt. Zugleich rechnen einige mit einem deutlichen Rücksetzer vor einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung; als mögliche Marken werden 70 oder 90 US-Dollar genannt. Langfristig werden eine Rückkehr zu alten Hochs und starke Minenwerte erwartet. Als fundamentale Treiber gelten Geldentwertung, mögliche Finanzkrisen sowie ein verknapptes Angebot, da neue Minen wegen fehlenden Cashflows schwer in den Markt kommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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