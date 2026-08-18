Rekordquartal der Wall Street: US-Investmentbanken als Profiteure des KI-Zyklus

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Moment, wenn alles auf einmal läuft

Es gibt Quartale, in denen für Investmentbanken schlicht alles zusammenkommt. Das zweite Quartal 2026 war ein solches. Die globalen Aktienmärkte legten zu, befeuert unter anderem durch den KI-Boom in Südkorea und Taiwan, die Handelsvolumina stiegen und zugleich öffnete sich der IPO-Markt so weit wie seit Jahren nicht mehr. Alles verstärkt von einem Treiber, den es in dieser Dimension so noch nicht gab: Die Tech-Riesen Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta investieren Milliarden in KI-Infrastruktur – und schaffen damit einen gewaltigen Bedarf an Finanzierung, Beratung bei Übernahmen sowie Kapitalmarktgeschäft. Rechenzentren, Energieversorgung, Hardware: Hinter dem KI-Boom entsteht ein Investitionszyklus, an dem die Wall Street auf mehreren Ebenen verdient.

Für die großen US-Investmentbanken schlägt sich dieser Boom in den Büchern nieder. Laut Dealogic stieg der weltweite Investmentbanking-Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 24 Prozent auf 61,4 Milliarden US-Dollar. Treiber war unter anderem der Emissionsmarkt, der nach den mageren Jahren wieder deutlich an Dynamik gewonnen hat.

SpaceX und die Rückkehr der Mega-Börsengänge

Den Höhepunkt des ersten Halbjahres setzte der Börsengang von SpaceX Anfang Juni. Mit einem Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar und einer Bewertung von gut 1,77 Billionen Dollar war es der größte Börsengang der Geschichte. Der bisherige Rekordhalter Saudi Aramco hatte 2019 rund 25,6 Milliarden Dollar erlöst, also nicht einmal halb so viel.

Für die begleitenden Banken, darunter JPMorgan und Goldman Sachs als federführende Konsortialbanken, war der SpaceX-IPO deshalb weit mehr als ein einmaliges Gebührengeschäft. Eine Emission dieser Größenordnung wirkt über den eigentlichen Börsengang hinaus: Ist ein Deal vierfach überzeichnet – treffen also rund 250 Milliarden Dollar Nachfrage auf 75 Milliarden Dollar Angebot –, setzt das eine Kette weiterer Geschäfte in Gang: Hedgefonds positionieren sich, institutionelle Anleger schichten Portfolios um, Futures und andere Absicherungsinstrumente werden aufgebaut. Aus einem einzelnen IPO wird so ein Geschäft, das an mehreren Stellen der Wertschöpfungskette Erträge für die Wall Street erzeugt.

Ein Blick auf den gesamten IPO-Markt zeigt, wie gut das Geschäft insgesamt lief. So stieg das weltweite Emissionsvolumen im ersten Halbjahr 2026 auf 186,8 Milliarden US-Dollar – rund 200 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch Alphabets Kapitalerhöhung aus dem Juni von rund 85 Milliarden US-Dollar wurde von großen Bankhäusern begleitet. Ebenso wie die jüngste Ankündigung von Nvidia, die versammelte Hochfinanz einspannen zu wollen, um eine halbe Billion Dollar für Chip-Käufer aufzutreiben. Dies zeigt, dass nicht ein einzelner Deal, sondern das Zusammenspiel mehrerer Großtransaktionen die Wall Street durch das erste Halbjahr 2026 getragen hat.

Die Zahlen: Was davon in den Büchern der Banken ankommt

Boomender Aktienmarkt, überzeichneter Mega-IPO, Kapitalbedarf der Hyperscaler – wer wissen will, was diese drei Faktoren gemeinsam in den Bilanzen der großen Investmentbanken auslösen, findet die Antwort in den Büchern des zweiten Quartals 2026. Selten war die Verbindung zwischen einem makroökonomischen Umfeld und dem Ergebnis einzelner Häuser so direkt ablesbar.

Bei JPMorgan spiegelt sich der Börsenboom am deutlichsten in den Einnahmen aus dem Aktienhandel: Dort stieg das Ergebnis im zweiten Quartal um 86 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 6,03 Milliarden Dollar an. Die Investmentbanking-Gebühren, direkt getrieben durch SpaceX und die Hyperscaler-Emissionen, erreichten mit 3,3 Milliarden Dollar den höchsten Stand seit 2021. Unterm Strich macht das einen Nettogewinn im zweiten Quartal von 21,2 Milliarden Dollar aus. CEO Jamie Dimon sprach in diesem Zuge von übertroffenen Erwartungen in fast jeder Geschäftssparte.

Bei Goldman Sachs zeigt sich ein ähnliches Bild: Die US-Investmentbank stellte eine neue Bestmarke im Aktienhandel auf und verzeichnete im zweiten Quartal Einnahmen von 7,42 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet ein Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und zugleich das dritte Rekordquartal in Folge. Allein in den letzten drei Monaten erzielte die Aktienhandelssparte mehr als im gesamten Jahr 2019. Der KI-Investitionszyklus weitet den Kapitalbedarf inzwischen weit über die Technologiebranche hinaus auf Infrastruktur, Energie und Rechenzentren aus.

Der Blick nach vorn: Wer vom nächsten Schub profitiert

Nach Zahlen dieser Größenordnung stellt sich automatisch die Frage: Ist der Erfolg nachhaltig? Oder handelt es sich lediglich um einen einmaligen Ausreißer? Beides enthält einen Kern Wahrheit. Der SpaceX-IPO wird sich in dieser Form nicht wiederholen. Ein Börsengang, der in seiner Größenordnung so außergewöhnlich ist, lässt sich nicht als Maßstab für kommende Quartale setzen.

Was jedoch strukturell ist: Der Kapitalbedarf der Hyperscaler bleibt auf absehbare Zeit hoch. Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta haben für die kommenden Jahre Investitionsprogramme in dreistelliger Milliardenhöhe angekündigt. Dieser Bedarf muss finanziert werden, wobei die US-Investmentbanken entsprechend mitverdienen. Das ist kein Einmaleffekt, sondern ein mehrjähriger Zyklus. Zudem füllt sich die Pipeline für weitere bedeutende Börsengänge: Anthropic und OpenAI gelten als potenzielle nächste Kandidaten für Listings.

In diesem Umfeld lohnt ein Blick auf Morgan Stanley. Das Haus stand in der öffentlichen Berichterstattung dieses Quartals etwas im Schatten von Goldman und JPMorgan – dabei ist Morgan Stanley durch die Kombination aus Investmentbanking und seinem weltweit führenden Wealth-Management-Geschäft strukturell besonders gut positioniert. Steigen die Märkte, wachsen die verwalteten Vermögen und damit die Gebühreneinnahmen. Kommt gleichzeitig eine IPO-Welle wie die aktuelle, spülen die Emissionsprovisionen zusätzlich Geld in die Kasse. Beide Geschäftsbereiche profitieren damit vom gleichen günstigen Kapitalmarktumfeld. Das macht die Aktie zu einer möglichen Option für Anleger, die von diesem Umfeld profitieren wollen.

So könnten Anleger handeln

Für risikofreudige Anleger, die davon ausgehen, dass die Morgan-Stanley-Aktie von den anhaltenden Investmentbanking-Volumina durch weitere IPOs weiter profitiert, könnte ein Open End Turbo Long mit der WKN DN0HA6 eine mögliche Handlungsoption darstellen. Ein Turbo Long Zertifikat ermöglicht es Anlegern, mit einem Hebel überproportional an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts zu partizipieren.

Anleger, die nach den jüngsten Kursgewinnen im US-Bankensektor mit einer Konsolidierung rechnen, könnten sich mit einem Endlos Turbo Short mit der WKN DU60JL auf die Morgan-Stanley-Aktie positionieren und sich in Erwartung sinkender Kurse entsprechend aufstellen.

Sollte sich die Markterwartung der Anleger nicht erfüllen, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Basiswert die Knock-Out Barriere erreicht, auf null fällt oder wenn der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

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