Silver Palace gibt Details zum gamescom-Auftritt bekannt - weltweite Vorregistrierungen überschreiten die 10-Millionen-Marke

SINGAPUR, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- Das mit der Unreal Engine 5 entwickelte Open-World-Action-RPG Silver Palace von Elementa feiert sein Debüt auf der gamescom 2026 sowie auf der Anime NYC 2026 und gibt die Details zu seinem Standprogramm bekannt. Zuvor wurde bereits der „Dichotomie-Test" von Silver Palace erfolgreich abgeschlossen; die weltweiten Vorregistrierungen haben inzwischen die Marke von 10 Millionen überschritten.

Spannende Aktionen am Stand stehen bevor – Silver Palace begrüßt Spieler aus aller Welt in Köln.

Highlights am gamescom-Stand

Auf der gamescom erwarten die Besucher am Stand von Silver Palace eine Probespielzone, ein Bühnenbereich, Foto-Spots sowie ein Merchandise-Bereich – mit einem vielfältigen Programm aus Bühnenshows, Aktionen mit geladenen Gästen, Themen-Fotokulissen, Cosplayer-Interaktionen und Anspielstationen. Wer während der Messe am Stand eincheckt, in den sozialen Medien postet sowie die Vorregistrierung abschließt, das Spiel anspielt oder weitere ausgewiesene Aktionen absolviert, schaltet exklusive Fanartikel frei – darunter Detektiv-Set, Überraschungs-Untersetzer, Acryl-Shikishi und vieles mehr.

gamescom-Bühnenshows & Gästeprogramm

Vor Ort veranstaltet das Team von Silver Palace besondere Bühnenshows und lädt mehrere Gäste zu interaktiven Anspielrunden und unterhaltsamen Mini-Games ein. Viermal täglich heizen Bühnenshows mit Live-Band und Tanzeinlagen die Stimmung an; dazu kommen Trailer-Vorführungen, ein Cosplay-Laufsteg und freie Foto-Sessions – für ein rundum immersives Messeerlebnis.

gamescom-Cosplayer & Foto-Spots

Am Stand wird die Kürbiskutschen-Statue aus der klassischen Aschenputtel-Bosskampf-Szene nachgebildet, ergänzt um einen eigenen Themen-Fotobereich. Professionelle Cosplayer verkörpern vor Ort klassische Charaktere aus Silver Palace – darunter die Detektiv-Geschwister, Aschenputtel, Alf, Rote Rose, Lorin, Argos und viele mehr. Spieler können mit den Cosplayern interagieren und sich gemeinsam mit ihnen fotografieren lassen.

Standort auf der gamescom

Der Stand von Silver Palace befindet sich in Halle 6, Stand C021, auf der Koelnmesse in Köln, Deutschland.

Anime NYC – Standinfos

Darüber hinaus wird Silver Palace auch auf der Anime NYC vertreten sein – ebenfalls mit einem umfangreichen Vor-Ort-Programm, damit Spieler auch in New York den besonderen Charme von Silver Palace erleben können.

Messezeitraum: 20.–23. August 2026

Veranstaltungsort: Javits Convention Center (445 11th Ave, New York, NY 10001)

Standnummer: 2011

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