Lumentum Holdings Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 18.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lumentum Holdings Aktie. Mit einer Performance von -5,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,48 %, geht es heute bei der Lumentum Holdings Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lumentum Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,95 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +17,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,64 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lumentum Holdings +159,13 % gewonnen.

Während Lumentum Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %. Damit gehört Lumentum Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,51 % 1 Monat +31,64 % 3 Monate +0,95 % 1 Jahr +743,72 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 18.08.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 89 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,61 Mrd.EUR € wert.

Der KI-Investitionszyklus erreicht die nächste Stufe: Neben leistungsfähigeren GPUs wird die schnelle und energieeffiziente Datenübertragung zwischen Chips, Racks und Rechenzentren zum entscheidenden Faktor. Da elektrische Verbindungen bei steigenden Datenraten an Grenzen stoßen, gewinnen optische Lösungen an Bedeutung. Das benötigte Licht liefern unter anderem InP-basierte Laser.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. Broadcom notiert im Minus, mit -1,49 %.

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Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.