Börsen Update
Börsen Update Europa - 18.08. - TecDAX schwach -0,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.264,16 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: BASF +1,53 %, Deutsche Telekom +1,53 %, SAP +1,40 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,90 %, Siemens Energy -3,09 %, Continental -1,64 %
Der MDAX steht bei 32.152,96 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Nemetschek +2,10 %, Bechtle +1,75 %, Evonik Industries +1,36 %
Flop-Werte: AIXTRON -6,59 %, SILTRONIC AG -5,93 %, SUESS MicroTec -4,90 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:44) bei 4.071,74 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Verbio +4,20 %, ATOSS Software +2,17 %, Nemetschek +2,10 %
Flop-Werte: AIXTRON -6,59 %, SILTRONIC AG -5,93 %, Infineon Technologies -4,90 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.501,81 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +2,50 %, BASF +1,53 %, Deutsche Telekom +1,53 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -4,90 %, ASML Holding -3,38 %, Siemens Energy -3,09 %
Der AT 20 steht bei 6.685,64 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: OMV +1,71 %, EVN +1,52 %, voestalpine +1,15 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -7,55 %, Wienerberger -1,59 %, Palfinger -1,31 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:34) bei 14.269,69 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Alcon +1,28 %, Swisscom +1,11 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,04 %
Flop-Werte: ABB -2,18 %, Holcim -1,68 %, Amrize -1,48 %
Der FR 40 steht bei 8.540,26 PKT und verliert bisher -0,41 %.
Top-Werte: Dassault Systemes +1,69 %, Capgemini +1,27 %, Carrefour +1,25 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -3,27 %, LEGRAND -3,04 %, Schneider Electric -1,63 %
Der SE 30 steht aktuell (13:59:24) bei 3.254,67 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +3,24 %, Telia Company +1,03 %, Tele2 (B) +1,02 %
Flop-Werte: ABB -2,18 %, Assa Abloy Registered (B) -1,33 %, Alfa Laval -0,73 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.645,00 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,29 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,22 %, Jumbo +0,99 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,94 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,77 %, Public Power -0,77 %
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