Chad Levesque, Präsident von MAX Power, stellt die neue Lawson-Entdeckung von Natürlichem Wasserstoff auf der Image ´26 in Houston vor

MAX Power präsentiert Kanadas erstes bestätigtes System zur Erzeugung von natürlichem Wasserstoff auf einer der weltweit führenden Veranstaltungen für Geowissenschaftler, Energieexperten und Branchenführer in der Stadt, die weithin als die Energiehauptstadt der Welt bekannt ist.

Video: The Time is Now

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Regina, SK – 18. August 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass der Präsident und Direktor Chad Levesque auf der IMAGE ’26 – International Meeting for Applied Geoscience & Energy einen Vortrag halten wird, die vom 17. bis 20. August 2026 im George R. Brown Convention Center in Houston, Texas, stattfindet. In einem für Mittwoch, den 19. August, geplanten Vortrag wird Herr Levesque einen Überblick über Kanadas erstes bestätigtes System für natürlichen Wasserstoff im Lawson-Komplex im südlichen Zentral-Saskatchewan sowie über die laufenden Bohrungen geben, die darauf abzielen, die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung einer neuen Primärenergiequelle abzugrenzen. Außerdem wird er sich mit Branchenführern und Investoren treffen.

IMAGE ’26 ist eine der weltweit führenden Zusammenkünfte von Geowissenschaftlern, Energieexperten und Branchenführern. Die von der Society of Exploration Geophysicists (SEG), der American Association of Petroleum Geologists (AAPG) und der Society for Sedimentary Geology (SEPM) organisierte Veranstaltung wird in diesem Jahr voraussichtlich Tausende von Teilnehmern aus aller Welt zu mehr als 1.100 Fachvorträgen zusammenbringen, die sich mit der Zukunft der Geowissenschaften und der Energie befassen.

Saskatchewans Geschichte des natürlichen Wasserstoffs einem amerikanischen und globalen Publikum näherbringen

Chad Levesque, Präsident von MAX Power, kommentierte: „IMAGE ’26 bringt einige der klügsten Köpfe aus Technik und Energiewirtschaft weltweit in einem Bundesstaat zusammen, der mit dem Wasserstoff-Ökosystem bestens vertraut ist, und ich fühle mich zutiefst geehrt, die Gelegenheit zu haben, ihnen vorzustellen, was unser Team in Saskatchewan entdeckt hat.“

„Lawson hat uns die seltene Gelegenheit geboten, ein natürliches Wasserstoffsystem ‚in freier Wildbahn‘ durch Bohrungen, Kernproben, Gasanalysen, Petrophysik und hochauflösende Seismik zu untersuchen. Wir gewinnen nun ein immer detaillierteres Verständnis davon, wie sich dieses große System verhält, während wir die kommerzielle Validierung vorantreiben.“

Herr Levesque fasste zusammen: „Natürlicher Wasserstoff hat das Potenzial, sich zu einer völlig neuen Primärenergiebranche zu entwickeln. Saskatchewan verfügt über die Geologie, die Infrastruktur, das technische Know-how, ein förderliches regulatorisches Umfeld und die Nähe zu wichtigen industriellen Abnehmern, die erforderlich sind, um bei dieser Chance an vorderster Front zu stehen. Wir freuen uns darauf, die Geschichte von Lawson in Houston mit der globalen geowissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen.“

Der Lawson-Komplex durchläuft derzeit ein kommerzielles Validierungsprogramm mit mehreren Bohrlöchern, das darauf ausgelegt ist, schrittweise die Ausdehnung, Kontinuität, die Lagerstättenmerkmale und das kommerzielle Potenzial von Kanadas erstem bestätigten unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff zu definieren.

Die erste Bohrung des Programms, Lawson 2, stieß auf etwa 860 Meter mit kontinuierlich erhöhten Messwerten für natürlichen Wasserstoff, darunter die bislang höchsten bei Lawson verzeichneten Werte, und lieferte gleichzeitig starke Hinweise auf ein ausgedehntes Kluftsystem innerhalb des präkambrischen Grundgebirgskomplexes. Das Programm ist inzwischen zur Bohrung Lawson 3 übergegangen, die als dritter Datenpunkt im gesamten System dienen soll, während das Unternehmen daran arbeitet, die Lagerstätte für natürlichen Wasserstoff durch Triangulation zu vermessen, um ihr Volumenpotenzial besser zu verstehen.

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Lawson hat den Weg von der Entdeckung zur kommerziellen Validierung zurückgelegt – zu einer Zeit, in der sich natürlicher Wasserstoff weltweit als potenzielle neue Primärenergiequelle etabliert. Die ursprüngliche Entdeckung bestätigte das Vorhandensein eines unterirdischen Systems für natürlichen Wasserstoff, 3D-Seismik lieferte das erste detaillierte Bild seines potenziellen Ausmaßes, und aufeinanderfolgende Bohrungen zur kommerziellen Validierung liefern nun die erforderlichen Daten, um dessen Kontinuität, die Eigenschaften des Lagerstättengebiets und die potenzielle kommerzielle Bedeutung besser zu verstehen.

Die Präsentation von Lawson auf der IMAGE ’26 rückt diese Arbeiten direkt in den Fokus der globalen geowissenschaftlichen und Energie-Fachwelt. Im Zuge weiterer Bohrungen, der Lagerstättenmodellierung und schließlich der Fertigstellung und Durchflussprüfungen soll jeder neue Datenpunkt das Unternehmen der Klärung näherbringen, ob Lawson eine der weltweit ersten groß angelegten kommerziellen Erschließungen von natürlichem Wasserstoff ermöglichen kann.

Abbildung 1 – Bohrfoto aus Lawson, Genesis-Trend (Nov. 2025)

Neueste Videos

Präsident Chad Levesque über die Bedeutung von Lawson

https://youtu.be/wCeFQTKtOuI

Worum geht es bei Natürlichem Wasserstoff:

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Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

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Der Genesis Trend-Korridor:

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Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,80 % und einem Kurs von 1,772EUR auf Tradegate (18. August 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.

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