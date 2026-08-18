Vortex Energy gibt endgültige Ergebnisse von Ambient Noise Tomography für Salzprojekt Robinsons River bekannt

Vancouver, British Columbia, 18. August 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die endgültigen Ergebnisse der Ambient Noise Tomography- („ANT“)-Untersuchung bekannt zu geben, die auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“), etwa 35 km südlich von Stephenville, Neufundland und Labrador, durchgeführt wurde. Bezugnehmend auf die Mitteilung des Unternehmens vom 16. September 2025 hinsichtlich des Abschlusses der Datenerfassung im Feld ergänzen die endgültigen ANT-Ergebnisse die geologischen, geophysikalischen und bohrtechnischen Informationen, die im Rahmen der laufenden gestaffelten technischen Überprüfung des Projekts durch das Unternehmen berücksichtigt werden, durch einen 3D-Scherwellengeschwindigkeitsdatensatz.

Im Rahmen der ANT-Untersuchung wurden erfolgreich großräumige Geschwindigkeitsdomänen im Untergrund sowie laterale Geschwindigkeitsänderungen kartiert, die strukturelle oder lithologische Variationen im Untersuchungsgebiet widerspiegeln könnten. Das Rechenmodell erstreckt sich bis in eine Tiefe von etwa 3,8 km und es wird angenommen, dass es den Untergrund bis in eine Tiefe von mindestens 2,5 km abbildet. Das resultierende Modell liefert einen regionalen und strukturellen Kontext für die bestehenden Bohr-, Seismik- und Gravitationsdaten und wird im Rahmen der laufenden integrierten Überprüfung des Unternehmens berücksichtigt. Es löst jedoch die Grenzen der interpretierten Salzstrukturen nicht scharf oder eindeutig auf, was wahrscheinlich auf Überschneidungen zwischen den Scherwellengeschwindigkeiten von Halit und den verfestigten klastischen Sedimentgesteinen zurückzuführen ist, die einen Großteil der lokalen stratigrafischen Sequenz ausmachen. Daher werden die ANT-Ergebnisse als eine Komponente der integrierten Interpretation und nicht als eigenständige Methode zur Abgrenzung von Salz verwendet.

3D-Scherwellengeschwindigkeitsmodell

Das resultierende Scherwellengeschwindigkeitsmodell deckt ein Gebiet von etwa 17,5 km in Ost-West-Richtung und 9,24 km in Nord-Süd-Richtung ab. Es erstreckt sich bis in eine maximale Tiefe von etwa 3,8 km und bildet den Untergrund schätzungsweise bis in eine Tiefe von mindestens 2,5 km ab. Die modellierten Scherwellengeschwindigkeiten reichen von etwa 1.100 m/s in Oberflächennähe bis zu etwa 4.450 m/s in der Tiefe.

Es wurden drei großräumige Geschwindigkeitsdomänen identifiziert. Die oberen paar hundert Meter sind im Allgemeinen von Geschwindigkeiten von unter etwa 1.500 m/s geprägt. Ein mittlerer, lateral variabler Bereich erstreckt sich bis in eine Tiefe von etwa 2,0 bis 2,5 km und reicht im Allgemeinen von etwa 2.000 bis 4.000 m/s. Eine tiefere, homogenere Domäne ist im Allgemeinen von Geschwindigkeiten von über etwa 4.000 m/s geprägt.

Ein tiefennormiertes Geschwindigkeitskontrastmodell hebt laterale Geschwindigkeitsvariationen innerhalb des Messgebiets weiter hervor. Eines der beständigsten Merkmale ist eine in Richtung Nordosten verlaufende Geschwindigkeitsdiskontinuität im östlichen Teil des Modells, die eine bedeutsame strukturelle oder lithologische Grenze darstellen könnte. Beständige Zonen höherer Geschwindigkeit entlang des östlichen Rands des Untersuchungsgebiets und unterhalb einer Tiefe von etwa 2 km könnten metasedimentäres und granitisches Gestein widerspiegeln, die jenen ähneln, die südöstlich des Untersuchungsgebiets aufgeschlossen sind. Diese Merkmale bleiben geologische Interpretationen von Geschwindigkeitsvariationen und wurden nicht als spezifische Kontakte oder Gesteinstypen bestätigt.

Abbildung 1: 3D-Scherwellengeschwindigkeitsmodell, das aus der ANT-Untersuchung bei Robinsons River erstellt wurde, Blickrichtung Norden. Kühle Farben repräsentieren niedrigere Scherwellengeschwindigkeiten, warme Farben repräsentieren höhere Scherwellengeschwindigkeiten. Das Modell identifiziert drei großräumige Geschwindigkeitsdomänen und erstreckt sich rechnerisch bis in eine Tiefe von etwa 3,8 km. CAUR kommt zum Ergebnis, dass das Modell den Untergrund bis in eine Tiefe von mindestens 2,5 km abbildet. Quelle: CAUR Technologies Inc., Vortex Energy – Robinsons River Salt, CAU-25-023 – Ambient Noise Tomography Survey, Abschlussbericht.

Integration in bestehende technische Informationen

Ein Vergleich der zuvor interpretierten Salzumrisse aus der aktiven seismischen Modellierung mit dem ANT-Modell zeigt, dass diese Interpretationen annähernd mit Bereichen niedrigerer Scherwellengeschwindigkeit übereinstimmen. Eine niedrigere Scherwellengeschwindigkeit ist jedoch nicht ausschließlich für Salz charakteristisch und die ANT-Ergebnisse allein können die Grenzen, die Mächtigkeit, die Zusammensetzung oder die Kontinuität der interpretierten Salzstrukturen nicht bestimmen. Da die früheren Umrisse im Vergleich selbst verwendet wurden, sollte dieser räumliche Zusammenhang nicht als unabhängige Bestätigung dieser Strukturen erachtet werden.

Die ANT-Ergebnisse wurden auch mit den luftgestützten FALCON-Gravitationsgradiometrie-Daten und der zum Zeitpunkt der Analyse verfügbaren 3D-Dichteinversion verglichen. Dieser Vergleich zeigte eine moderate bis geringe Dichtevariation und subtile Dichtekontraste, die räumlich mit den zuvor interpretierten Salzstrukturen in Zusammenhang stehen. Das Unternehmen berücksichtigt das ANT-Geschwindigkeitsmodell im Rahmen seiner laufenden gestaffelten technischen Überprüfung auch zusammen mit älteren Seismikdaten sowie jüngsten Bohr- und Bohrkerninformationen.

Abbildung 2: Horizontalschnitte des 3D-ANT-Scherwellengeschwindigkeitsmodells in Tiefen von etwa 500, 900, 1.500 und 1.900 m unterhalb der Oberfläche. Schwarze Umrisse zeigen die zuvor interpretierten Salz-Isopachen aus der aktiven seismischen Modellierung, während durchgezogene und gestrichelte schwarze Linien kartierte bzw. vermutete Verwerfungen darstellen. Der räumliche Zusammenhang zwischen den bereits bestehenden Salzinterpretationen und Zonen niedrigerer Geschwindigkeit ist annähernd und das ANT-Modell hat die Grenzen der interpretierten Salzstrukturen nicht unabhängig aufgelöst. Quelle: CAUR Technologies Inc., Vortex Energy – Robinsons River Salt, CAU-25-023 – Ambient Noise Tomography Survey, Abschlussbericht.

Laufende technische Überprüfung

Die ANT-Geschwindigkeits- und Kontrastmodelle werden als zusätzlicher Datensatz im Rahmen der laufenden geologischen, geophysikalischen und kommerziellen Überprüfung des Unternehmens berücksichtigt. Der Schwerpunkt der aktuellen Phase liegt weiterhin auf der Überprüfung und Analyse von bestehenden Bohrkern- und technischen Informationen, einschließlich der detaillierten Überprüfung und Analyse des Bohrkerns VTX-24-W-02, repräsentativer Dichtemessungen, der Bestimmung des Salzvolumenanteils, der Desktop-Bewertung verfügbarer Informationen zu den Anforderungen an Wasserversorgung und Entsorgung, der Verfeinerung des integrierten geologischen und geophysikalischen Modells sowie der Optimierung des Landpakets.

„Der Abschluss der ANT-Untersuchung ist ein weiterer bedeutsamer Schritt nach vorne für Robinsons River, der unserer wachsenden Menge an technischen Daten eine 3D-Ansicht des Untergrunds auf Konzessionsgebietsebene hinzufügt“, sagte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. „Durch die Kartierung breiter Geschwindigkeitsänderungen und das Hervorheben potenzieller struktureller und lithologischer Grenzen schärft dieser Datensatz den geologischen Rahmen und bietet einen echten Wert für unsere integrierte Interpretation. Zusammen mit unseren Bohr-, Seismik-, Gravitations- und Bohrkerndaten geben uns diese Ergebnisse immer mehr Vertrauen in das Modell, während wir das Projekt durch seine gestaffelte technische Überprüfung vorantreiben und daran arbeiten, das volle Potenzial dieses Salzvorkommens auf Distriktebene zu erschließen.“

Zusammenarbeit und Danksagungen

Das ANT-Programm wurde in Zusammenarbeit mit der University of Alberta durchgeführt. Spezialisierte Untersuchungsplanung, Instrumentierung und Datenverarbeitung wurden von CAUR Technologies bereitgestellt. Die Forschungszusammenarbeit wurde teilweise durch eine Mitacs-Subvention unterstützt. Das Unternehmen würdigt zudem die finanzielle Unterstützung des Junior Exploration Assistance- (JEA)-Programms, das vom Ministerium für Industrie, Energie und Technologie der Regierung von Neufundland und Labrador verwaltet wird.

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer „qualifizierten Person“ im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten ANT-Informationen durch Überprüfung der von CAUR bereitgestellten Untersuchungsdokumentation verifiziert, darunter die Zusammenfassungen zu Datenerfassung und Gerätebergung, die Bewertungen der Datenqualität, die Verarbeitungsmethodik, die Modellergebnisse und die Interpretationen. Zu den Qualitätskontrollmaßnahmen gehörten Überprüfungen der Betriebsdauer und der Gerätebergung, die Bewertung des Signal-Rausch-Verhaltens und der Stabilität der Kreuzkorrelationen sowie die Auswertung der dominanten Richtungsrauschquelle aus dem Sankt-Lorenz-Golf, die bei der Datenverarbeitung und Inversion berücksichtigt wurde. Die qualifizierte Person hat den rohen passivseismischen Datensatz nicht eigenständig neu verarbeitet und die 3D-Inversion nicht neu erstellt, sondern sich bei diesen fachspezifischen technischen Komponenten auf CAUR verlassen. Im Rahmen der ANT-Untersuchung wurden keine Probenahmen oder labortechnischen Analysen durchgeführt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel „Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property“ vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

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Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u. a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bohrungen erfolgreich sein wird und dass diese Bohrungen die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die Exploration am Projekt des Unternehmens nicht wie derzeit geplant oder innerhalb des derzeit vorgesehenen Zeitrahmens beziehungsweise überhaupt nicht voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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Die Vortex Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 0,281EUR auf Tradegate (18. August 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.