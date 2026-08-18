JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET
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Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 279EUR auf Tradegate (18. August 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tom Mills
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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