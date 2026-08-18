JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 279EUR auf Tradegate (18. August 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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