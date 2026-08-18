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    Oman verhandelt mit Iran

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    Verliert die USA ihren wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten?

    Die Lage an der Straße von Hormus scheint sich nicht zu verbessern. Der Oman, ein Verbündeter der USA, hat jetzt eigenständig Verhandlungen mit dem Iran für die Passage der Meerenge aufgenommen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Oman verhandelt mit Iran über Passage bei Hormus
    • USA drohen Oman trotz strategischer Partnerschaft
    • Handelsschiff bei Hormus erneut beschossen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Oman verhandelt mit Iran - Verliert die USA ihren wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten?
    Foto: Razieh Poudat - ISNA/AP

    Die eigenständige Aufnahme der Verhandlungen des Omans in Sachen der Straße von Hormus mit dem Iran schmeckt den USA überhaupt nicht. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag dem Oman daraufhin mit Bombenangriffen gedroht.

    Experten denken, dass Washington alle Karten während der Verhandlungen in der Hand behalten will. Trotzdem könnten diese Äußerungen einen wichtigen Partner der USA in dieser Region vor den Kopf stoßen.

    Für die USA ist der Oman ein wichtiger strategischer Partner: über die vergangenen Jahre wurden ihre Häfen für den Zugang der US-Marine ausgebaut.

    Außerdem lief der erste Evakuierungsplan der UNO von 11.000 Seeleuten im Juni dieses Jahres über eine Route des Iran und eine Durchfahrtspassage nahe des Omans. Letztlich scheiterte die großangelegte Rettungsmission der UNO am Iran, der Handelsschiffe beschoss, die auf der Oman-Route unterwegs waren, woraufhin die USA mit erneuten Bombenangriffen reagierte. 

    Seit Montag nun ist das 60-tägige Zeitfenster für eine Verhandlungslösung geschlossen. Laut Berichten der U.K. Maritime Trade Operations agency vom Dienstag, wurde wieder ein Handelsschiff beschossen, das die Meerenge passieren wollte. 

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    Am Montag schloss US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung des Waffenstillstands aus und erklärte, Teheran werde die seiner Ansicht nach notwendigen Bedingungen für ein Kriegsende nicht akzeptieren. Laut Wall-Street-Journal, das sich auf Geheimdienstinformationen beruft, sei der Iran nicht an einer Lösung des Konflikts interessiert, sondern wolle im Gegenteil diesen ausweiten, um die Kosten für die USA weiter in die Höhe zu treiben. 

    Der Ölpreis handelte trotz des anhaltenen Konflinkts stabil um die 90 US-Dollar-Marke (Brent). Dies sei teilweise auch den erfolgreichen Versuchen geschuldet, die Straße von Hormus über Umwege zu umgehen, so so die Eurasia Group in einer aktuellen Studie. Sie rechnet im September dieses Jahr mit einer Einigung aller Parteien.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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