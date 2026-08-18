9 Ocean Tomo Experts Named Among 2026’s Top IP Strategists
Ocean Tomo’s IP leaders are once again in the global spotlight, as nine experts earn places in the 2026 IAM Strategy 300 for their cutting-edge IP and AI advisory work.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Nine Ocean Tomo experts, part of J.S. Held, were named to the 2026 IAM Strategy 300, recognizing the world’s leading intellectual property strategists.
- The honorees are Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley, and Ryan Zurek.
- Their expertise spans Ocean Tomo’s four service areas: expert opinion, valuation and strategy, advisory, and patent analysis and reverse engineering.
- The experts cover IP valuation, monetization, licensing, economic damages, patent transactions, FRAND/SEP analysis, and strategic advisory throughout the IP lifecycle.
- The recognition highlights Ocean Tomo’s integrated approach to treating intellectual property and emerging AI assets as critical business assets.
- The award follows Ocean Tomo’s inclusion in the 2026 IAM Patent 1000, reinforcing the firm’s global strength in IP advisory, licensing, valuation, and disputes.
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