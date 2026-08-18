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    ROUNDUP/Britische Drohnen gegen Russland? Moskau droht mit Folgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Moskau droht London wegen britischer Drohnen
    • London bekräftigt Unterstützung für die Ukraine
    • Kiew setzt Drohnen gegen Russlands Ziele ein
    ROUNDUP/Britische Drohnen gegen Russland? Moskau droht mit Folgen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach einem Medienbericht über den Einsatz britischer Drohnen durch die Ukraine für Angriffe in Russland droht Moskau Großbritannien mit Konsequenzen. Der Bericht bestätige, dass London bewusst auf eine Eskalation des Ukraine-Kriegs setze, während es "heuchlerisch einen Wunsch nach Frieden" bekunde, teilte die russische Botschaft in dem Nato-Land mit.

    "Londons Vorgehen wird zwangsläufig Konsequenzen haben, für die das Land zur Rechenschaft gezogen werden muss", hieß es weiter in der russischen Stellungnahme. "Je tiefer seine Verstrickung in den Konflikt" sei, desto höher werde der Preis sein, den es dafür zahlen müsse.

    Der britische Premierminister Andy Burnham kommentierte am Rande eines Termins am Dienstag, Großbritannien tue genau das, was es schon vor langer Zeit angekündigt habe - "die Ukraine zu hundert Prozent in diesem illegalen Krieg von Wladimir Putin zu unterstützen". Sein Land helfe der Ukraine, sich selbst zu verteidigen. Diese Position habe Großbritannien während des ganzen Konflikts vertreten. "Wir sind keine Schönwetterfreunde. Wir werden in der Stunde der Not an der Seite der Ukraine stehen - und daran wird sich nichts ändern." Kiew wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit Hilfe westlicher Waffenlieferungen gegen den russischen Angriffskrieg.

    Die britische "Sunday Times" hatte am Sonntag berichtet, dass Drohnen britischer Hersteller erstmals von der Ukraine eingesetzt worden seien, um Ziele im russischen Hinterland anzugreifen. Drohnen von zwei britischen Unternehmen seien an die Ukraine geliefert worden. Die ukrainischen Streitkräfte setzten sie für Angriffe mit großer Reichweite ein. Bei ihren Informationen berief die Zeitung sich auf Quellen aus dem ukrainischen Militär. Auch die BBC meldete unter Berufung auf eine nicht näher beschriebene Militärquelle, dass Kiew britische Drohnen bei den Angriffen eingesetzt habe.

    London bekräftigt Unterstützung für Kiew

    "Russland sollte keinerlei Zweifel an der Entschlossenheit dieser Regierung haben, sich der russischen Aggression entgegenzustellen - in der Ukraine sowie gegenüber dem Vereinigten Königreich und unseren Verbündeten", sagte der Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums weiter. Das Vereinigte Königreich sei "entschlossen, der Ukraine die Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie benötigt, um sich gegen Putins illegale Invasion zu verteidigen".

    Kiew hat seine Gegenangriffe vor allem mit Drohnen in den vergangenen Monaten ausgeweitet. Diese treffen immer wieder Ölraffinerien und Logistikzentren des größten russischen Online-Versandhandels Wildberries. Es gibt wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe, die Moskaus Kriegswirtschaft treffen./wbj/DP/mis







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