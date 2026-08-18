RBC stuft Argenx auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Argenx von 1025 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Erfolg des Biotech-Spezialisten in einer Phase-III-Studie zu einem Medikament gegen eine seltene entzündliche Erkrankung der Skelettmuskulatur lasse eine US-Zulassung erwarten und könnte zu einer schnellen kommerziellen Nutzung führen, schrieb Luca Issi in einer Einschätzung vom Montag./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 14:09 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 14:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 852,6EUR auf Tradegate (18. August 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Luca Issi

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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