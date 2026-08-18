Das nächste Kapitel bei La Grande beginnt mit dem Bohrer

Lux Metals Corp. steht kurz davor, in eine der wichtigsten Phasen bei der Weiterentwicklung seines La Grande Goldprojekts in der James Bay Region von Québec einzutreten. Heute verkündete das Unternehmen, dass sich der Bohrer am 25. August drehen soll. Lux plant dort ein erstes Bohrprogramm über 4.500 m und konzentriert sich dabei auf die höchstpriorisierten Bohrlöcher aus insgesamt 8.800 m bereits geplanten Bohrungen. Für Aktionäre ist die Bedeutung klar: Lux kehrt zu einem Goldsystem zurück, das bereits beachtliche Ausmaße und Gehalte gezeigt hat, zugleich aber noch erhebliches Erweiterungspotenzial bietet.

Mehr als 40.000 m an historischen Bohrungen haben die Mineralisierung auf Zone 32 über eine Streichlänge von ca. 600 m und bis in eine Tiefe von etwa 350 m abgegrenzt. Besonders wichtig: Das System ist in der Tiefe, entlang des Streichens und seitlich weiterhin offen, sodass sich die bekannte mineralisierte Hülle in mehrere Richtungen vergrößern könnte.

Das Potenzial reicht zudem über Zone 32 selbst hinaus. Pari, Brèche, Mico-Milan und Vein liegen innerhalb desselben übergeordneten Strukturkorridors und erweitern damit den geologischen Spielraum eines Systems, das bislang noch nie mit einem modernen, integrierten Explorationsansatz umfassend getestet wurde.

Wie Rockstone bereits im ersten Bericht im Mai hervorgehoben hat, zeichnet sich La Grande durch die Kombination aus mächtigen historischen Goldabschnitten, lokal außergewöhnlich hohen Gehalten und erheblichem bislang ungetestetem Potenzial rund um ein bereits etabliertes mineralisiertes System aus, das noch beträchtlichen Raum für weitere Erweiterungen bietet.

Das bevorstehende Bohrprogramm bietet nun die Chance, dieses Potenzial schrittweise in ein deutlich klareres Bild davon zu überführen, wie groß Zone 32 – und letztlich das gesamte La Grande System – werden könnte.

Das La Grande Projekt und das Zone 32 Bohrzielgebiet: Die Karte verdeutlicht die Dimension des bevorstehenden 4.500 m Bohrprogramms und zeigt die Lage des zentralen Bohrgebiets innerhalb des größeren La Grande Projekts von Lux. Da Zone 32 in der Tiefe, entlang des Streichens und seitlich weiterhin offen ist, sollen die neuen Bohrungen sowohl Erweiterungen der bekannten mineralisierten Hülle als auch zusätzliche Strukturen innerhalb des umliegenden Tonalitkorridors testen.

Die historischen Bohrungen umfassen einige bemerkenswerte Ergebnisse:

83,8 m @ 7,95 g/t Gold in LGS97-98, enthalten innerhalb eines breiteren Abschnitts von 103,8 m @ 6,52 g/t Gold

in LGS97-98, enthalten innerhalb eines breiteren Abschnitts von 56 m @ 2,73 g/t Gold in LGS97-83

in LGS97-83 47,4 m @ 2,06 g/t Gold in LGS01-170 auf der Pari-Zone

in LGS01-170 auf der Pari-Zone 38,5 m @ 4,32 g/t Gold in LGS98-125

in LGS98-125 36 m @ 3,37 g/t Gold in LGS97-103

in LGS97-103 37 m @ 1,93 g/t Gold in LGS12-224

Diese historischen Ergebnisse stammen aus mehreren Bohrprogrammen und zeigen, dass im gesamten Korridor von Zone 32 mächtige Abschnitte mit Goldmineralisierung vorkommen. Zugleich unterstreichen sie die Kontinuität der Mineralisierung in mehreren Bereichen des Systems. Besonders bemerkenswert ist der herausragende Abschnitt in LGS97-98, bei dem der breitere Abschnitt von 103,8 m durchschnittlich 6,52 g/t Gold aufweist und darin 83,8 m @ 7,95 g/t Gold enthalten sind.

Bei den angegebenen Längen handelt es sich um Bohrkernlängen im Bohrloch; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Die historischen Ergebnisse stammen von früheren Betreibern und sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Hinweisen zu historischen Daten sowie dem NI 43-101 Technical Report vom 12. Januar 2026 zu betrachten.

Rockstones erster Bericht „Lux Metals: Hohe Goldgehalte, enormes Ausmaß und Bohrungen voraus“ legte einen besonderen Schwerpunkt auf die Stärke dieser historischen Bohrabschnitte und auf die Möglichkeit, dass Zone 32 lediglich einen Teil eines deutlich größeren mineralisierten Systems darstellen könnte.

Ein historisches Bohrloch ist zum Start der neuen Kampagne besonders relevant: LGS12-224 durchschnitt 37 m @ 1,93 g/t Gold etwa 400 m in Fallrichtung unterhalb der Hauptmineralisierung von Zone 32. Lux hebt dieses Bohrloch ausdrücklich als Hinweis darauf hervor, dass sich das mineralisierte System über den Bereich hinaus fortsetzt, in dem sich der Großteil der historischen Bohrungen konzentrierte.

Das bevorstehende Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, dieses Erweiterungspotenzial gezielt zu verfolgen. Lux beabsichtigt, die Fortsetzung von Zone 32 in der Tiefe und entlang des Streichens zu testen und gleichzeitig parallele Strukturen innerhalb des umliegenden Tonalitkorridors zu untersuchen.

Oberflächenproben liefern weitere Unterstützung vor Bohrbeginn

Die Bohrkampagne startet zudem vor dem Hintergrund eines weiter verfeinerten geologischen Modells, nachdem Lux mit seinem Feldprogramm im Juni neue Oberflächendaten aus dem breiteren Projektgebiet gewonnen hat.

Im Rahmen des Prospektions- und Geochemieprogramms entnahm das Unternehmen 100 Gesteinsproben und 55 Bodenproben. Die nun veröffentlichten Laborergebnisse umfassen unter anderem Gesteins-Stichproben mit 1,4 g/t Gold bei 1.030 ppm Kupfer und 5,7 g/t Silber sowie 0,519 g/t Gold bei 729 ppm Kupfer und 3,55 g/t Silber.

Über den gesamten Gesteinsprobensatz hinweg wurde beobachtet, dass Gold gemeinsam mit Silber, Kupfer und Tellur auftritt. Dies stimmt mit der im technischen Bericht beschriebenen disseminierten sowie ganggebundenen Sulfidmineralisierung überein.

Diese Ergebnisse sind im Zusammenhang mit der breiteren Explorationsstrategie relevant, die Rockstone im zweiten Bericht über Lux im Juli erläutert hat. Im Mittelpunkt stand dabei der Ansatz des Unternehmens, entlang des ca. 40 km langen La Grande Trends mithilfe von Kartierungen, Strukturanalysen, Geochemie und Geophysik ein umfassenderes geologisches Modell aufzubauen, bevor schrittweise weitere Bohrziele außerhalb von Zone 32 entwickelt werden.

Das Juni-Programm dokumentierte Alteration, Quarzgänge, Sulfidmineralisierung und günstige Wirtsgesteine in Bereichen, die bislang vergleichsweise wenig mit modernen Explorationsmethoden untersucht worden waren.

Die nun vorliegenden Laborergebnisse liefern zusätzliche geochemische Informationen, die diese Feldbeobachtungen ergänzen.

Gesteins-Stichproben sind selektiver Natur und nicht zwangsläufig repräsentativ für die durchschnittliche Mineralisierung auf dem Projektgebiet oder ein Hinweis auf zukünftige Bohrergebnisse. Ihre Bedeutung ist in diesem Stadium vor allem geologischer Natur: Die beobachtete Gold-Kupfer-Silber-Tellur-Assoziation liefert zusätzliche Hinweise an der Oberfläche, die mit dem Mineralisierungsmodell übereinstimmen, das Lux auf Zone 32 anwendet.

„Zone 32 verfügt bereits über mehr als 40.000 m an historischen Bohrungen und ist dennoch in alle Richtungen offen. Wir haben dieses Jahr auf Grundlage dieses Datensatzes 8.800 m an Bohrungen geplant und bringen nun die besten 4.500 m davon in den Boden. Das Feldprogramm im Juni hat an der Oberfläche genau die Gold-Kupfer-Signatur bestätigt, auf der unser Modell basiert.“ Lux-Präsidentin und CEO Kim Quyên Nguyên in der heutigen Pressemitteilung

In dieser Hinsicht beginnt das bevorstehende Bohrprogramm, eine der zentralen Fragen aus Rockstones bisheriger Berichterstattung zu beantworten: Wie viel größer kann das bekannte System von Zone 32 werden, wenn sich die moderne Exploration gezielt auf seine offenen Erweiterungen und den breiteren umliegenden Strukturkorridor konzentriert?

Die besten 4.500 m kommen nun unter den Bohrer

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der heutigen Pressemitteilung ist, dass Lux deutlich mehr Bohrungen geplant hat, als das Unternehmen zunächst durchführen will.

Das Management hat auf Grundlage des historischen Datensatzes und des geologischen Modells insgesamt 8.800 m an Bohrungen konzipiert und daraus die aus seiner Sicht besten 4.500 m für das bevorstehende Programm ausgewählt.

Dies schafft Flexibilität, sobald neue geologische Informationen vorliegen, und deutet zugleich darauf hin, dass das aktuelle Bohrprogramm Teil eines größeren Bestands bereits definierter Bohrmöglichkeiten ist.

Das erste Programm verfolgt 3 Hauptziele: Zone 32 in Fallrichtung und entlang des Streichens zu erweitern, die bestehende Mineralisierung innerhalb des bekannten Systems besser zu definieren und parallele Strukturen im Tonalitkorridor zu testen.

Jedes dieser Ziele adressiert einen anderen Aspekt des Projektpotenzials. Erfolgreiche Step-out-Bohrungen könnten die bekannten Ausmaße des Systems vergrößern. Infill-Bohrungen können mehr Sicherheit hinsichtlich Kontinuität und Geometrie schaffen. Parallele Strukturen könnten darauf hindeuten, dass sich die Mineralisierung über die Hauptzone von Zone 32 hinaus in ein breiteres Netzwerk strukturell kontrollierter goldführender Zonen erstreckt.

Die angrenzenden Zonen Pari, Brèche, Mico-Milan und Vein zeigen bereits, dass Mineralisierung an mehreren Stellen innerhalb desselben Strukturkorridors vorkommt.

Regionale Explorationskarte des La Grande Projekts mit Hervorhebung des 40 km langen aussichtsreichen archaischen Grünsteingürtels sowie des historisch explorierten, 2 km langen Tonalitkorridors von Zone 32, in dem sich die Goldvorkommen Mico-Milan, Pari, Vein, Brèche und Zone 32 befinden. Auf dem gesamten Projekt wurden bereits mehr als 52.000 m an historischen Bohrungen und Gräben (trenching) absolviert, während regionale Zielgebiete wie Wogogoosh und Orezone Gesteins-Stichproben mit bis zu 34 g/t Gold bzw. 24 g/t Gold lieferten und damit ein bedeutendes Explorationspotenzial im Distriktmaßstab jenseits des Hauptsystems von Zone 32 aufzeigen.

Fazit

Bei Junior-Explorationsunternehmen entscheidet letztlich der Bohrer darüber, wie sich geologisches Potenzial in Wert verwandelt.

Lux startet dieses Programm mit mehreren bereits etablierten Merkmalen: Mehr als 40.000 m an historischen Bohrungen, wiederholt mächtige Goldabschnitte, außergewöhnlich hohe Gehalte in Teilen von Zone 32, eine Mineralisierung über 600 m entlang des Streichens und bis in 350 m Tiefe sowie Hinweise aus LGS12-224, dass sich das System in Fallrichtung noch weiter fortsetzt.

Die Feldkampagne im Juni hat nun eine weitere Ebene geologischer und geochemischer Informationen hinzugefügt, darunter Oberflächenproben mit jener Gold-Kupfer-Assoziation, auf der das Explorationsmodell basiert. Lux kann nun damit beginnen zu testen, wie diese verschiedenen Bausteine in der Tiefe zusammenpassen.

Das bevorstehende 4.500 m Bohrprogramm muss Zone 32 nicht neu entdecken. Die historischen Bohrungen haben bereits die Präsenz eines bedeutenden Goldsystems aufgezeigt.

Die Chance liegt nun darin, dessen Ausmaße zu bestimmen. Sollten die modernen Bohrungen die bekannte Mineralisierung in Fallrichtung und entlang des Streichens erweitern, die Kontinuität rund um die historischen hochgradigen Abschnitte bestätigen und zusätzliche mineralisierte Strukturen innerhalb des Tonalitkorridors identifizieren, könnte sich das geologische Bild bei La Grande erheblich vergrößern.

Mehr als 52.000 m an historischen Bohrungen und Gräben (trenching) haben die Grundlage geschaffen. Ein Abschnitt von 83,8 m @ 7,95 g/t Gold zeigte die Stärke des Systems. Ein Abschnitt von 37 m @ 1,93 g/t Gold etwa 400 m in Fallrichtung unterhalb der Hauptzone zeigte, dass sich die Mineralisierung über die bekannte Hülle hinaus fortsetzt.

Am 25. August beginnt Lux zu bohren, um herauszufinden, wie weit sich das System von Zone 32 tatsächlich erstreckt.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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