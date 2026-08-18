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    NIKKI von Frequency Exchange wird in „Superhuman 2

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    Rebirth“ vorgestellt und erreicht damit ein internationales Publikum

    NIKKI von Frequency Exchange wird in „Superhuman 2 - Rebirth“ vorgestellt und erreicht damit ein internationales Publikum

    VANCOUVER, British Columbia, 18. August 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) („Frequency Exchange“ oder das „Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die vom Unternehmen entwickelte Vorzeigeplattform NIKKI, ein tragbares Wearable für frequenzbasierte Wellness, im Dokumentarfilm „Superhuman 2: Rebirth“ an prominenter Stelle platziert wird. Der Film wird voraussichtlich im September/Oktober 2026 veröffentlicht.

     

    Die von der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory produzierte Dokumentation Superhuman2.com beschäftigt sich in erster Linie mit den Themen Bewusstsein, Frequenzen, menschliches Potenzial und Wellness-Technologien der Zukunft. Zu Wort kommen darin international renommierte Experten wie Bruce Lipton, Gregg Braden, Michael Beckwith, Lynn McTaggart und Dr. Leigh Erin Connealy.

     

    Im Rahmen der im Dokumentarfilm vorgestellten Technologien wird auch NIKKI beispielhaft für die tragbaren Wellness-Technologien der nächsten Generation präsentiert.

     

    NIKKI ist ein tragbares Wellness-Gerät und eine Plattform, die dafür konzipiert sind, proprietäre frequenzbasierte Wellnessprogramme bereitzustellen, die auf Bereiche wie Schlaf, Stress, Energie, Erholung und allgemeine Vitalität abzielen. Die Plattform verfügt außerdem über zusätzliche exklusive frequenzbasierte Programme, die im Dokumentarfilm „Superhuman 2: Rebirth“ vorgestellt werden.

     

     

     

    Internationales Publikum und Vertriebserfolg der Vorläufer-Doku

     

    Der ursprüngliche Dokumentarfilm „Superhuman: The Invisible Made Visible erreichte eine beträchtliche internationale Vertriebspräsenz. Die weltweiten Rechte wurden von 1091 Pictures verwaltet und über Digital HD, Cable VOD und DVD vertrieben; anschließend war der Film auch über die großen Streaming-Plattformen wie Gaia, Amazon Prime Video, Apple TV und andere digitale Dienste verfügbar. Die Produktion wurde außerdem mit französischen, holländischen, deutschen, portugiesischen, japanischen, russischen und spanischen Untertiteln vermarktet.

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