IGEL erweitert Business Continuity um Emergency Mode

FORT LAUDERDALE, Florida, 18. August 2026 /PRNewswire/ -- IGEL , ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform anbietet, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Emergency Mode bekannt, einer zentralen Verwaltungsfunktion innerhalb von IGEL Business Continuity & Disaster Recovery (IGEL BC&DR).

Dank der von Administratoren gesteuerten Kernfunktionen können Unternehmen bei Cyberangriffen und Windows-Ausfällen den sicheren Zugriff innerhalb weniger Minuten wiederherstellen.

Bei einem Sicherheitsvorfall, einem Ransomware-Angriff oder einem Windows-Ausfall können autorisierte Administratoren IGEL BC&DR mit Emergency Mode nutzen, um unterstützte IGEL Dual Boot-fähige Endgeräte zentral unter IGEL OS neu zu starten und den sicheren Zugriff wiederherzustellen, ohne dass die Benutzer die Wiederherstellung selbst einleiten müssen.

Der Bedarf ist dringend. Beschwerden über Ransomware stiegen im Jahr 2025 um 14,42 % laut des FBI-Berichts 2025 Internet Crime Report, wobei mit einer Zunahme der Angriffe zu rechnen ist, da neue und ausgefeilte Bedrohungen auftauchen. Unternehmen können zwar Rechenzentren, Netzwerke und Anwendungen schnell wiederherstellen, dennoch können Beschäftigte weiterhin nicht arbeiten, während die betroffenen Windows-Endgeräte untersucht, neu aufgesetzt oder ausgetauscht werden. Emergency Mode hilft dabei, diese Lücke bei der Endpunktwiederherstellung zu schließen, indem er einen vom Administrator gesteuerten Neustart des IGEL OS auf der vorhandenen Hardware ermöglicht.

Für kritische Sektoren wie das Gesundheitswesen, den Finanzsektor, den öffentlichen Dienst, den Verkehrssektor und die kritische Infrastruktur besteht der Hauptvorteil in der Aufrechterhaltung wesentlicher Dienste. Indem sie den sicheren Benutzerzugriff innerhalb weniger Minuten wiederherstellen, können Unternehmen dazu beitragen, die Patientenversorgung, Transaktionen, öffentliche Dienste und andere geschäftskritische Abläufe aufrechtzuerhalten, während die Teams für die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle die betroffene Windows-Umgebung untersuchen und die Probleme beheben.