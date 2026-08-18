ASTA Energy Solutions Boosts 2026 Adjusted EBITDA Guidance
ASTA Energy Solutions lifts its 2026 earnings outlook, signaling stronger profitability on the back of robust demand for power infrastructure components.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- ASTA Energy Solutions AG has raised its adjusted EBITDA guidance for fiscal year 2026.
- The new adjusted EBITDA forecast is EUR 60–64 million, up from the previous range of EUR 55–59 million.
- The upgrade is based on preliminary first-half 2026 performance and an updated outlook for the second half.
- The main driver is continued strong demand for power infrastructure components.
- Guidance for net sales and net value sales remains unchanged.
- ASTA will publish its 2026 half-year financial report as scheduled on 27 August 2026.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at ASTA Energy Solutions is on 27.08.2026.
The price of ASTA Energy Solutions at the time of the news was 53,60EUR and was up +0,94 % compared with the previous
day.
At this time, the index SDAX was at 18.498,22PKT (+0,13 %).
+1,13 %
-5,54 %
-14,84 %
-15,92 %
+34,50 %
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