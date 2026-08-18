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    ASTA Energy Solutions Boosts 2026 Adjusted EBITDA Guidance

    ASTA Energy Solutions lifts its 2026 earnings outlook, signaling stronger profitability on the back of robust demand for power infrastructure components.

    ASTA Energy Solutions Boosts 2026 Adjusted EBITDA Guidance
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • ASTA Energy Solutions AG has raised its adjusted EBITDA guidance for fiscal year 2026.
    • The new adjusted EBITDA forecast is EUR 60–64 million, up from the previous range of EUR 55–59 million.
    • The upgrade is based on preliminary first-half 2026 performance and an updated outlook for the second half.
    • The main driver is continued strong demand for power infrastructure components.
    • Guidance for net sales and net value sales remains unchanged.
    • ASTA will publish its 2026 half-year financial report as scheduled on 27 August 2026.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at ASTA Energy Solutions is on 27.08.2026.

    The price of ASTA Energy Solutions at the time of the news was 53,60EUR and was up +0,94 % compared with the previous day.
    At this time, the index SDAX was at 18.498,22PKT (+0,13 %).


    ASTA Energy Solutions

    +1,13 %
    -5,54 %
    -14,84 %
    -15,92 %
    +34,50 %
    ISIN:AT100ASTA001WKN:A4214T
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