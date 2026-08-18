ASTA Energy Solutions hebt EBITDA-Prognose 2026 an
ASTA Energy Solutions AG blickt optimistischer auf 2026: Dank starker Nachfrage nach Strominfrastruktur-Komponenten hebt das Unternehmen seine EBITDA-Prognose deutlich an.
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- ASTA Energy Solutions AG hebt die Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2026 an.
- Die neue EBITDA-Prognose liegt bei 60 bis 64 Mio. Euro, nach zuvor 55 bis 59 Mio. Euro.
- Grundlage der Anhebung sind die vorläufige Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und die aktualisierte Einschätzung für das zweite Halbjahr 2026.
- Hauptgrund ist die anhaltend starke Nachfrage nach Komponenten für die Strominfrastruktur.
- Die Prognosen für Net Sales und Net Value Sales bleiben unverändert.
- Der Halbjahresfinanzbericht 2026 soll planmäßig am 27. August 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ASTA Energy Solutions ist am 27.08.2026.
Der Kurs von ASTA Energy Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,94 %
im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.498,22PKT (+0,13 %).
+1,13 %
-5,54 %
-14,84 %
-15,92 %
+34,50 %
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