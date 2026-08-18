Wolters Kluwer Aktie gewinnt an Wert - 18.08.2026

Mit einer Performance von +2,95 % konnte die Wolters Kluwer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wolters Kluwer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 70,47€, mit einem Plus von +2,95 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +12,16 % bei Wolters Kluwer.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -3,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Wolters Kluwer eine negative Entwicklung von -23,04 % erlebt.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,64 % 1 Monat +10,82 % 3 Monate +12,16 % 1 Jahr -39,68 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 18.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,44 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,96 %.

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Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.