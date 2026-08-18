Ausbau des Stromnetzes
Kupferspezialist Asta Energy erhöht Gewinnprognose
- Asta hebt Ebitda-Prognose auf 60 bis 64 Millionen
- Starke Energienachfrage treibt Interesse an Netzen
- Aktie steigt nach höherer Ebitda-Prognose
OED (dpa-AFX) - Dank einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor blickt der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions mit mehr Zuversicht auf das Gesamtjahr. Der Vorstand erwarte nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 60 und 64 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bisher standen 55 bis 59 Millionen Euro im Plan. Die Umsatzprognose lies das Management unverändert.
An der Börse kam das gut an. Die Asta-Aktie sprang ins Plus und notierte zuletzt drei Prozent höher.
Hintergrund der Zielerhöhung sind laut dem Unternehmen die vorläufige Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie eine aktualisierte Einschätzung für die zweite Jahreshälfte. Konkret verwies Asta auf das große Interesse an Komponenten für die Strominfrastruktur. Den Halbjahresbericht wollen die Österreicher am 27. August vorlegen.
Asta Energy gehört dem österreichischen Industriellen Michael Tojner. Er hält auch nach dem Anfang des Jahres erfolgten Börsengang noch den Großteil der Anteilscheine./lew/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASTA Energy Solutions Aktie
Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 54,80 auf Tradegate (18. August 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie um -5,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,84 %.
Die Marktkapitalisierung von ASTA Energy Solutions bezifferte sich zuletzt auf 800,14 Mio..
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ASTA Energy Solutions AG
ist ein führender Hersteller von hochwertigen Kupferkomponenten, insbesondere für Hochleistungstransformatoren, Generatoren und Elektromobilität. Das Unternehmen mit über 210 Jahren Erfahrung produziert maßgeschneiderte Kupferleiter (z. B. CTCs und Spezialleiter) und ist ein zentraler Akteur in der globalen Energiewende.
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Kernkompetenzen und Produkte:
Energiebranche: Herstellung von Kupferkomponenten für Hochspannungstransformatoren und Generatoren, die den wachsenden Strombedarf decken.
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Elektromobilität: Produktion von Kupferkomponenten (Hairpins) für E-Motoren, die für Effizienz und Leistungsdichte entscheidend sind.
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Nachhaltigkeit: Mit der Initiative "ASTA recycles" werden Produktionsabfälle und Altkupfer in den Prozess zurückgeführt, was den Energiebedarf im Vergleich zur Primärgewinnung um bis zu 85 % senkt.
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Struktur und Positionierung:
Die Gruppe hat Standorte in Österreich, Bosnien, Brasilien, Indien und China.
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Siemens Energy ist ein Großinvestor und Kunde des Unternehmens, welches Anfang 2026 an die Börse ging.
ASTA profitiert stark vom Ausbau erneuerbarer Energien und der Netzwerke von Rechenzentren.
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Zusammenfassend ist Asta Energy Solutions ein spezialisierter Kupferspezialist, der essenzielle Bauteile für die Infrastruktur der Energiewende und der Elektromobilität liefert.
Hat doch jeder 25 Aktien bekommen - ich auch.
Was habt Ihr an Zuteilung erwartet bei 77400 Aktien für Nichtinstis?