Kupferspezialist Asta Energy erhöht Gewinnprognose

An der Börse kam das gut an. Die Asta-Aktie sprang ins Plus und notierte zuletzt drei Prozent höher.

OED (dpa-AFX) - Dank einer starken Nachfrage aus dem Energiesektor blickt der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions mit mehr Zuversicht auf das Gesamtjahr. Der Vorstand erwarte nun ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 60 und 64 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bisher standen 55 bis 59 Millionen Euro im Plan. Die Umsatzprognose lies das Management unverändert.

Hintergrund der Zielerhöhung sind laut dem Unternehmen die vorläufige Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr sowie eine aktualisierte Einschätzung für die zweite Jahreshälfte. Konkret verwies Asta auf das große Interesse an Komponenten für die Strominfrastruktur. Den Halbjahresbericht wollen die Österreicher am 27. August vorlegen.

Asta Energy gehört dem österreichischen Industriellen Michael Tojner. Er hält auch nach dem Anfang des Jahres erfolgten Börsengang noch den Großteil der Anteilscheine./lew/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASTA Energy Solutions Aktie Die ASTA Energy Solutions Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 54,80 auf Tradegate (18. August 2026, 15:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASTA Energy Solutions Aktie um -5,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,84 %. Die Marktkapitalisierung von ASTA Energy Solutions bezifferte sich zuletzt auf 800,14 Mio..



