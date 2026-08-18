REV beauftragt GLJ Ltd. mit dem Ausbau des technischen Supports im Vorfeld der anstehenden Bohr- und Evaluierungsprogramme

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Kelowna, BC – 18. August 2026 – REV Exploration Corp. („REV“ oder das “Unternehmen”) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass man das in Calgary ansässige Unternehmen GLJ Ltd. („GLJ“) beauftragt hat, das interne technische Team von REV umfassend in den Bereichen Geowissenschaften und Ingenieurwesen zu unterstützen, während sich das Unternehmen auf sein erstes Bohrprogramm vorbereitet, dessen Schwerpunkt auf vielversprechenden Möglichkeiten zur Entdeckung von Heliumvorkommen in Montana und anderen Teilen der nördlichen Great Plains liegt.

GLJ ist eine in Calgary ansässige Energieberatungsgruppe mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung im Bereich konventioneller und neuartiger Energieressourcen. Das Team aus Ingenieuren, Geowissenschaftlern und Energieexperten verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Lagerstättenengineering, Geowissenschaften, geologische Modellierung, geophysikalische und petrophysikalische Interpretation, Lagerstättencharakterisierung, integrierte Untergrunduntersuchungen, technische Risikobewertung und wirtschaftliche Bewertung. Durch diese Zusammenarbeit erhält REV eine breitere technische Basis, da das Unternehmen die Projektentwicklung in Montana und möglicherweise auch an anderen Standorten unverzüglich vorantreibt. Dies schafft zudem zusätzliche Kapazitäten, während das Unternehmen Chancen in seinem Helium-Portfolio bewertet und priorisiert und gleichzeitig potenzielle Akquisitionen sowie vielversprechende Gebiete für Vorkommen von natürlichem Wasserstoff untersucht.

REV beabsichtigt, GLJ projektspezifisch neben dem bestehenden technischen Team des Unternehmens einzusetzen, wobei der Arbeitsumfang voraussichtlich die Integration technischer Daten, die Interpretation des Untergrunds, die Bewertung von Prospekten, technische Unterstützung vor der Bohrung und Analysen nach der Bohrung sowie bei Bedarf die Modellierung von Lagerstätten umfassen wird. Ziel ist es, den technischen Arbeitsablauf im Zusammenhang mit der Reifung von Prospekten und Bohrentscheidungen zu stärken und gleichzeitig einen disziplinierten, datengestützten Ansatz für die Exploration und potenzielle Erschließung beizubehalten.