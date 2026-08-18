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    Schutz raus, Calls rein

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    Gold-Trader legen nach – diese Wette läuft jetzt bis November

    Im Frühsommer dominierten noch Absicherungen gegen fallende Gold-Kurse. Jetzt dreht sich das Bild deutlich – und auch die Kapitalflüsse sprechen wieder für die Bullen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold-Anleger setzen zunehmend auf weitere Gewinne
    • Große Call-Wette signalisiert weiteren Goldanstieg
    • Goldfonds verzeichnen stärkste Zuflüsse seit Januar
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schutz raus, Calls rein - Gold-Trader legen nach – diese Wette läuft jetzt bis November
    Foto: Unsplash

    Gold-Anleger drehen ihre Wetten deutlich nach oben. Nach dem Kursanstieg im August zahlen Optionshändler zunehmend für weitere Gewinne statt für Schutz vor Rückschlägen. Laut Susquehanna hat sich die Positionierung damit klar gegenüber dem Frühsommer verschoben, als Absicherungen gegen fallende Kurse noch deutlich stärker gefragt waren.

    Besonders auffällig ist ein großer Call-Kauf auf den SPDR Gold Trust: Rund 8.000 November-Calls mit einem Ausübungspreis von 460 US-Dollar wurden zu etwa 5,55 US-Dollar gekauft. Der ETF schloss am Montag bei 405,49 US-Dollar. Die Wette setzt damit auf einen weiteren kräftigen Anstieg bis zum Herbst. Gleichzeitig liegt die implizite Ein-Monats-Volatilität laut Susquehanna weiterhin nahe den jüngsten Tiefständen. Anleger können sich also vergleichsweise günstig für weitere Kursgewinne positionieren.

    Besonders deutlich zeigt sich der Stimmungswechsel im sogenannten Skew – also daran, ob Anleger mehr für Schutz nach unten oder für Chancen nach oben bezahlen. "Die Skew bei Gold hat sich deutlich weg von Put-Optionen auf Kursrückgänge und hin zu Call-Optionen auf Kursanstiege verschoben und damit die Situation vom Frühsommer umgekehrt, als der Put-Schutz relativ ausgeprägt war; diese Verschiebung hat sich bereits in den jüngsten Kapitalflüssen niedergeschlagen", sagte Chris Murphy, Co-Leiter der Derivatestrategie bei Susquehanna, gegenüber CNBC.

    Die Bewegung kommt nach einer heftigen Kehrtwende beim Goldpreis. Nach vier schwachen Monaten und einem Rückgang von mehr als 25 Prozent zwischen März und Juni stabilisierte sich Gold im Juli und legte im August wieder deutlich zu. Aktuell notiert der Goldpreis bei rund 4.390 US-Dollar je Unze.

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    Auch die Kapitalströme drehen wieder zugunsten des Edelmetalls. Goldfonds verzeichnen laut Susquehanna die stärksten Zuflüsse seit Januar. Bereits im Juli waren nach zwei Monaten mit Abflüssen wieder rund drei Milliarden US-Dollar in Gold-ETFs geflossen.

    Ganz verschwunden ist die Vorsicht allerdings nicht. Händler kauften zuletzt auch rund 25.000 September-Puts mit einem Ausübungspreis von 350 US-Dollar. Der dominante Trend im Optionsmarkt zeigt dennoch klar nach oben: Anleger sichern sich nicht mehr vor allem gegen den nächsten Einbruch ab, sondern bezahlen zunehmend dafür, eine Fortsetzung der Gold-Rallye nicht zu verpassen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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