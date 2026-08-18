Skeleton Coast Uranium schließt erste Phase der Digitalisierung der historischen Explorationsdaten für die EPLs 8617, 8208 und 9727 in Namibia ab

Vancouver, British Columbia, 18. August 2026 / IRW-Press / Skeleton Coast Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Skeleton Coast Uranium“) (TSXV: SKEL) (OTC: GLIIF) (FWB: KDM0) freut sich bekannt zu geben, dass die erste Phase der Digitalisierung der historischen Daten zu den Exclusive Prospecting Licences („EPLs“) 8617, 8208 und 9727, drei der fünf EPLs des Unternehmens in der Erongo-Region in Namibia, einem der drei führenden uranproduzierenden Länder der Welt abgeschlossen wurde.

Das Unternehmen plant, einen Teil der zuvor eingeworbenen Mittel für verstärkte Aktivitäten in den Bereichen Marketing und Investor Relations zur Verfügung zu stellen, um die Bekanntheit von Skeleton Coast Uranium am Markt zu erhöhen.

Die Strategie von Skeleton Coast Uranium besteht darin, einen Bestand an strategischen Konzessionen aufzubauen, die Potenzial für oberflächennahe und alaskitgebundene Uranlagerstätten in der Regel in Tiefen von weniger als 100 bis 150 m bergen und ähnliche geologische Gegebenheiten aufweisen wie etablierte Uranlagerstätten in der Region.

Skeleton Coast Uranium hält Optionen auf den Erwerb kontrollierender Beteiligungen von 70 bis 75 % an den fünf EPLs in der Erongo-Region in Namibia, einem Land, das 2024 rund 12 % der globalen Uranfördermenge lieferte (World Nuclear Association).

Practara hat die Digitalisierung der historischen Daten zu den EPLs 8617, 8208 und 9727 abgeschlossen und dabei erste vorrangige konzeptionelle Explorationsziele für eine im Grundgestein lagernde Uran- sowie eine sekundäre in Paläokanälen/Calcret lagernde Uranmineralisierung identifiziert.

Skeleton Coast Uranium hat die historischen Daten für alle fünf EPLs digitalisiert, um eine evidenzbasierte Bewertung von Zielgebieten zu entwickeln, die eine Priorisierung der Feldarbeitskomponente des Explorationsprogramms 2026 ermöglicht. Die Zusammenstellung und die Digitalisierung der historischen Explorationsdaten aus Gebieten im Umfeld und einschließlich der EPLs 8617, 8208 und 9727, die regionale geologische Kartierungen, historische Explorationsberichte, historische regionale geophysikalische Flugvermessungen, historische radiometrische Messungen und historische geochemische Untersuchungen umfassen, erfolgten durch Practara (Pty) Ltd („Practara“). Practara führt derzeit auch eine erneute Verarbeitung der Daten aus historischen magnetischen und elektromagnetischen Flugvermessungen durch, um Ziele in Gebieten mit geophysikalischer Datenabdeckung genauer einzugrenzen. Die fortlaufende Zusammenführung und Analyse dieser Datensätze dient der Priorisierung von Zielgebieten für die Explorationsprogramme 2026/2027 von Skeleton Coast Uranium. Diese werden voraussichtlich zusätzliche geophysikalische Flug- und Bodenvermessungen, Feldkartierungen und Probenahmen an der Oberfläche umfassen – Maßnahmen, die noch nicht über großen Teilen der EPLs absolviert wurden. Die von Practara im Auftrag des Unternehmens erstellten NI 43-101-konformen technischen Berichte zu den EPLs 8617, 8208 und 9727 wurden im Juli 2026 auf SEDAR+ eingereicht.

„Mit der nun abgeschlossenen Digitalisierung der Datensätze für die EPLs 8617, 8208 und 9727 hat Skeleton Coast Uranium eine umfangreiche digitale Dokumentation der historischen Exploration zusammengestellt, welche wertvolle Erkenntnisse zum Explorationspotenzial dieser großen Urankonzessionen in der namibischen Erongo-Region liefert“, so Dr. Nathan Chutas, Chief Executive Officer von Skeleton Coast Uranium. „Bei den EPLs 8617, 8208 und 9727 wurden in nur sehr begrenztem Maße moderne Explorationsarbeiten absolviert und die umfassenderen Daten zu Geophysik, Geochemie und Radiometrik bieten uns Informationen, die zur Ermittlung unserer besten Ziele beitragen werden. Angesichts der unzureichenden Erkundung der Konzessionen und der nachweislichen Uranvorkommen in der Region sieht das Unternehmen dem bevorstehenden Explorationsprogramm mit Spannung entgegen.“

Abbildung 1. Lageplan der EPLs 8617 und 8208 von Skeleton Coast Uranium

EPL 8617

EPL 8617 erstreckt sich über 10.491,5 Hektar in der Erongo-Region in Namibia und liegt etwa 75 km östlich der Küstenstadt Swakopmund (etwa 130 km Entfernung über den Straßenweg). Aus regionaler Sicht ist EPL 8617 im südlichen Bereich der Central Zone des nach Nordosten verlaufenden Arms des Damara Orogen angesiedelt, einem Gebiet, das die Mine Rössing und die vergleichbaren mit Uran angereicherten Alaskite der Mine Husab umfasst.

Es wird angenommen, dass sich ein geologisches Umfeld, das mit jenem vergleichbar ist, in dem die Lagerstätten Rössing, Husab und Valencia lagern, auch in Richtung der EPL 8617 erstreckt. Die historischen Berichte, die zum Gebiet der EPL 8617 vorliegen, legen nahe, dass Alaskite, die in strukturell vorbereiteten (dilatativen) Damara-Metasedimenten auftreten, im Korridorprojekt Valencia-Khan in die EPL hineinreichen. Radiometrische Anomalien entlang dieses Trends weisen möglicherweise auf eine alaskitgebundene Uranmineralisierung hin; wobei die radiometrische Reaktion äquivalentes Uran (eU) misst und nicht an sich eine Bestätigung einer Uranmineralisierung darstellen. Siehe „Technische Informationen“ unten.

EPL 8617 befindet sich rund 18 km östlich der Mine Rössing bzw. 17 km östlich der Mine Husab. EPL 8617 liegt im Streichen einer regionalen geologischen Struktur, der Khan Syncline, die sich nordöstlich der Lagerstätten Rössing und Husab fortsetzt, welche beide große, in Betrieb befindliche Urantagebauminen beherbergen. Die Uranmineralisierung in diesem Gebiet ist in alaskitische Granit-Pegmatit-Lagergänge aus dem Zeitraum der pan-afrikanischen Orogenese und Erzgänge gebettet, die in ein Paket von Damara-Metasedimenten eingedrungen sind. Bei den Uranlagerstätten in diesem Gebiet handelt es sich dem Klassifikationssystem der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) für Uranlagerstätten zufolge um primäre Uranvorkommen vom Intrusionstyp.

EPL 8208

EPL 8208 erstreckt sich über 7.840,7 Hektar und grenzt entlang ihres südlichen Rands an das Bergbaukonzessionsgebiet (Bergbaukonzessionen ML 140 und ML 172) an, das die Mine Langer Heinrich, eine der bedeutendsten in Calcret lagernden Uranlagerstätten weltweit, beherbergt. Die Erzreserven bei Langer Heinrich umfassen Gruben mit nachgewiesenen Reserven im Umfang von 48,3 Mio. t mit 488 ppm U3O8, Gruben mit wahrscheinlichen Reserven im Umfang von 10,0 Mio. t mit 464 ppm U3O8 sowie Halden mit nachgewiesenen Reserven im Umfang von 26,5 Mio. t mit 369 ppm U3O8. Daraus ergeben sich Reserven im Gesamtumfang von 84,8 Mio. t mit 448 ppm U3O8, was 83,8 Mio. Pfund enthaltenem U3O8 entspricht (Schätzung unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 250 ppm U3O8 mit Stand November 2021; siehe „Technische Informationen“ unten). Die Mine Langer Heinrich liegt in Westzentral-Namibia, rund 80 km östlich von Swakopmund und 85 km nordöstlich des Tiefwasserhafens in Walvis Bay.

Auf Grundlage einer evidenzbasierten Höffigkeitsbewertung der digitalisierten historischen Explorationsdaten gilt EPL 8208 als höffig für in Paläokanälen und Calcret lagernde Uranziele, die einer Uranmineralisierung vom Typ Langer Heinrich entsprechen könnten. Interpretierte Zuflüsse innerhalb der EPL, die in das Paläokanalsystem münden, in das die Lagerstätte Langer Heinrich eingebettet ist, weisen erhöhte radiometrische Signaturen auf, die Ziele von höherer Priorität auf EPL 8208 darstellen. Siehe „Technische Informationen“ unten.

Bei der Lagerstätte Langer Heinrich handelt es sich um eine in Calcret lagernde sekundäre Uranlagerstätte, die mit talfüllenden Sedimenten in einem weitläufigen Paläo-Entwässerungssystem aus dem Känozoikum (Miozän-Pliozän) in Verbindung steht („NI 43-101 Technical Report on Langer Heinrich Uranium Project, Erongo-Region, Republic of Namibia“ vom 31. März 2024, der von AMC Consultants Pty Ltd. im Auftrag von Paladin Energy Limited erstellt wurde). Die Lagerstätte erstreckt sich über eine Streichlänge von etwa 15 km. Die Mineralisierung tritt in Oberflächennähe auf, ist zwischen 1 m und 30 m mächtig und je nach der Breite des Paläotals zwischen 50 m und 1.100 m breit. Das Uran tritt bei Langer Heinrich als Carnotit auf, einem Kaliumuranylvanadat, das sowohl Uran als auch Vanadium enthält und sich in Form dünner Schichten in Hohlräumen und an Bruchflächen sowie in Form von Kornbeschichtungen und Einsprengungen ablagert.

Abbildung 2. Urankomposite und Satellitenkarte der EPL 8208 von Skeleton Coast Uranium

EPL 9727

EPL 9727 erstreckt sich über 12.081 Hektar und liegt rund 25 bis 30 km südöstlich der Mine Husab bzw. rund 20 bis 25 km östlich der Mine Rössing. EPL 9727 liegt in der Central Zone des Damara-Orogens, die regional aus Metasedimentabfolgen der Nosib Group und der Swakop Group besteht, die von spät- bis posttektonischen Leukogranit- und Alaskitkörpern durchzogen sind, von denen manche Uran enthalten.

EPL 9727 ist in einem geologischen Übergangsmilieu angesiedelt, wobei angenommen wird, dass der nordöstliche Bereich eine mit Paläokanälen verbundene Deckschicht aus dem Känozoikum umfasst und der südwestliche Sektor Ausbisse von Damara-Grundgesteinslithologien enthält, einschließlich des Bloedkoppie Granite und dazugehöriger Pegmatite. Diese zwei aus geologischer Sicht unterschiedlichen Bereiche bieten höffigen Boden für zwei verschiedene Typen von Uranzielen. Der nordöstliche Teil bietet Potenzial für eine in Paläokanälen lagernde sekundäre Uranmineralisierung vom Calcret-Typ, während die Geologie im südwestlichen Gebiet eine alaskitgebundene Uranmineralisierung begünstigt.

Abbildung 3. Radiometrische Geologie der EPL 9727 von Skeleton Coast Uranium

Unternehmenskommunikationsvertrag

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es die Firma HAG Global Consulting GmbH („HAG Global“) mit der Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich Unternehmenskommunikation und Investor Relations in Form von E-Mails an Investoren und Artikeln beauftragt hat. HAG Global ist eine in Deutschland ansässige Beratungsfirma für Unternehmenskommunikation mit dem Schwerpunkt Investor Relations. HAG Global erhielt als Vergütung für die erbrachten Leistungen 20.000 EUR. HAG Global wird nicht auf dauerhafter Basis beauftragt; es kann jedoch in Zukunft Umstände geben, unter denen das Unternehmen den Berater erneut mit der Erbringung weiterer Dienstleistungen beauftragt, wobei die Einzelheiten hierzu vom Unternehmen offengelegt werden. Das Unternehmen steht in keinem Nahverhältnis zu HAG Global und die Vergütung von HAG Global umfasst keine Wertpapiere des Unternehmens. Nach Kenntnis des Unternehmens hält HAG Global weder direkt noch indirekt Anteile an den Wertpapieren des Unternehmens.

Über Skeleton Coast Uranium Corp.

Skeleton Coast Uranium Corp. hält Optionen auf den Erwerb von kontrollierenden Beteiligungen von 70 bis 75 % an fünf Exclusive Prospecting Licences (EPLs) in der Erongo-Region in Namibia, einem Land, das 2024 ungefähr 12 % zur globalen Uranförderung beitrug (World Nuclear Association). Die EPLs erstrecken sich über 610 km2 und positionieren das Unternehmen als einen der größten Konzessionsinhaber in der Region. Historischen Aufzeichnungen zufolge sollen alle Konzessionen eine Uranmineralisierung (nicht verifizierte historische Informationen, siehe „Technische Informationen“) aufweisen und befinden sich entweder neben oder in rund 30 km Entfernung von einer der drei Uranminen in der Region (Langer Heinrich, Rössing oder Husab); siehe „Technische Informationen“ unten. Gemäß den Bedingungen seiner Optionsvereinbarung ist Skeleton Coast Uranium verpflichtet, bis Juni 2028 5 Millionen C$ in die Exploration auf den fünf EPLs zu investieren.

Skeleton Coast Uranium notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel „SKEL“, an der OTC unter dem Kürzel „GLIIF“ und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „KDM0“. Nähere Informationen zu Skeleton Coast Uranium finden Sie unter www.sedarplus.ca und unter www.skeletoncoasturanium.com.

Qualifizierte Person

Dr. Nathan Chutas, PhD, CPG, Chief Executive Officer des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Dr. Chutas ist ein beim American Institute of Professional Geologists eingetragener Certified Professional Geologist. Dr. Chutas ist im Sinne von Section 1.5 des NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen. Die historischen Explorationsinformationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen werden, wurden nicht von der qualifizierten Person verifiziert und werden nicht als aktuell behandelt.

Im Namen des Board of Directors

Skeleton Coast Uranium Corp.

Dr. Nathan Chutas, PhD, CPG, Chief Executive Officer

T: (236) 334-1660

E: info@skeletoncoasturanium.com

Technische Informationen

Die historischen technischen Informationen, auf die im Vorstehenden Bezug genommen wird, stammen aus öffentlichen Explorationsberichten, die beim Geologischen Dienst von Namibia und dem namibischen Bergbau- und Energieministerium eingereicht wurden, sowie aus dem vom Geologischen Dienst von Namibia herausgegebenen Bericht mit dem Titel „The Mineral Resources of Namibia – Uranium (1988)“ von H. Roesener und C. P. Schreuder. Diese historischen Informationen wurden nicht vom Unternehmen oder dessen qualifizierter Person verifiziert und nicht auf Einhaltung aktueller Probenahme-, Analyse- oder Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollpraktiken überprüft; sie sollten daher nicht als verlässlich erachtet werden. Sie werden lediglich bereitgestellt, um ein Bild der historischen Arbeiten auf den Konzessionsgebieten zu vermitteln. Die oben beschriebenen Explorationsziele haben konzeptionellen Charakter und es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource auf den EPLs des Unternehmens zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Radiometrische Anomalien reflektieren äquivalentes Uran (eU), das aus der Gammastrahlungsreaktion abgeleitet wird, und bestätigen an sich nicht das Vorkommen einer Uranmineralisierung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf die Minen Rössing, Husab und Langer Heinrich stammen aus den öffentlichen Bekanntgaben der Betreiber dieser Minen. Die Erzreserven bei Langer Heinrich umfassen Gruben mit nachgewiesenen Reserven im Umfang von 48,3 Mio. t mit 488 ppm U3O8, Gruben mit wahrscheinlichen Reserven im Umfang von 10,0 Mio. t mit 464 ppm U3O8 sowie Halden mit nachgewiesenen Reserven im Umfang von 26,5 Mio. t mit 369 ppm U3O8, was Gesamtreserven von 84,8 Mio. t mit 448 ppm U3O8, also 83,8 Mio. Pfund enthaltenem U3O8, entspricht. Die Reserven wurden mit Stand November 2021 unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 250 ppm U3O8 gemäß JORC Code (2012) geschätzt und sind im technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report on Langer Heinrich Uranium Project, Erongo-Region, Republic of Namibia“ vom 31. März 2024 ausgewiesen, der von AMC Consultants Pty Ltd. im Auftrag von Paladin Energy Limited erstellt wurde. Die qualifizierte Person des Unternehmens war nicht in der Lage, diese Informationen zu verifizieren, und die Informationen weisen nicht unbedingt auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den EPLs des Unternehmens hin. Das Unternehmen hat keine Beteiligung oder das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung an den Konzessionsgebieten Rössing, Husab oder Langer Heinrich. Die Mineralisierung auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den EPLs des Unternehmens zu.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anstreben“, „planen“, „prognostizieren“, „könnte“, „vorsehen“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen diese zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung können sich unter anderem auf Folgendes beziehen: die fortlaufende Zusammenstellung, Digitalisierung, Modellierung und Auswertung historischer Daten; die Genauigkeit historischer Daten; die Identifizierung, Priorisierung und Weiterentwicklung von Explorationszielen auf den EPLs des Unternehmens, einschließlich ihrer Priorität; das geologische Potenzial und die Aussichten der EPLs; die zukünftigen Explorationspläne, Ausgaben und Ziele des Unternehmens in Namibia, einschließlich der daraus resultierenden Ergebnisse; Erwartungen hinsichtlich der Risikostreuung; sowie die Zuweisung von Mitteln für Aktivitäten in den Bereichen Marketing und Investor Relations. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit und Genauigkeit historischer technischer Daten, die Fähigkeit des Unternehmens, geplante Explorationsprogramme fortzusetzen, sowie allgemeine geologische, betriebliche und marktbezogene Bedingungen. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden oder zum Ausdruck gebracht werden könnten. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf die Explorationsaktivitäten, technischen Studien und Zukunftspläne des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Einschränkungen bei der Überprüfung oder Auswertung historischer Daten; Explorationsergebnisse, die von den Erwartungen abweichen; sowie Risiken, die mit Mineralexplorationsaktivitäten in Namibia verbunden sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder der Umstände bzw. sonstigen Ereignisse, die sich auf diese Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen erforderlich.

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Die Skeleton Coast Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,46 % und einem Kurs von 0,064EUR auf Frankfurt (18. August 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.