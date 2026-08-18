USA
Industrieproduktion steigt etwas weniger als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- US-Industrieproduktion steigt im Juli um 0,2 %
- Erwartet waren 0,3 Prozent Wachstum im Juli
- Kapazitätsauslastung steigt auf 76,3 Prozent
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juli etwas weniger als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,2 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Allerdings war die Produktion im Vormonat stärker gestiegen als erwartet. Im Juni legte sie um revidierte 0,3 Prozent zu. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent./jsl/he
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