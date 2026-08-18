KI-Gewinne nur eine Illusion? Experte warnt vor bösem Erwachen

Tech-Konzerne melden Rekordgewinne, doch der freie Cashflow gerät unter Druck. Portfoliomanager Stefan Schrader warnt vor einer Gewinnillusion rund um den KI-Boom.

US-Techkonzerne verdienen Milliarden – doch aus Sicht von Portfoliomanager Stefan Schrader könnte die Qualität dieser Gewinne täuschen. Besonders bei KI-Aktien seien die Erwartungen inzwischen extrem hoch. Im S&P 500 machen KI-nahe Technologiewerte laut Schrade fast 40 Prozent der Indexgewichtung aus. Gleichzeitig lägen die Gewinnmargen des Gesamtmarktes deutlich über ihrem langfristigen Durchschnitt.