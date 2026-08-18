Neues Rechenzentrum soll Lübbenau mit Wärme versorgen

LÜBBEN (dpa-AFX) - Das künftige Rechenzentrum der Digitalsparte der Schwarz-Gruppe in Lübbenau soll mit seiner Abwärme Gebäude im Spreewald heizen. Dazu schlossen die Stadt und das Unternehmen eine Vereinbarung. Die Schwarz-Gruppe ist die Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland.

Das Rechenzentrum soll Ende 2027 in Betrieb gehen, wie Schwarz Digits mitteilte. Ab 2028 solle dann entstehende Serverabwärme in das lokale Fernwärmenetz des Energieversorgers eingespeist werden.