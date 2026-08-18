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    Ölpreise ziehen weiter an - Brent über 91 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen wegen Sorgen um Golf-Lieferungen
    • Straße von Hormus bleibt wegen Iran-USA-Konflikt geschlossen
    • Trumps Drohungen treiben Brent über die Vorwochenhochs
    Ölpreise ziehen weiter an - Brent über 91 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem Preissprung am Vorabend weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober notierte bei 91,23 US-Dollar. Damit kostete die Referenzsorte 0,32 Prozent mehr als am Vortag.

    "Dahinter steht die wachsende Sorge, dass eine baldige Normalisierung der Öllieferungen aus der Golfregion unrealistisch ist", kommentierte Commerzbank-Analyst Norman Liebke. Am Wochenende sei der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus beinahe zum Erliegen gekommen. Liebke verweis auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump den Oman zu bombardieren. Zudem sei der 60-tägige Waffenstillstand ausgelaufen. "Die Lage im Mittleren Osten droht damit weiter zu eskalieren. Laut Trump finden derzeit keine Gespräche mit dem Iran statt und es seien auch keine geplant.

    Eine vollständige Öffnung der Straße von Hormus ist also weiterhin nicht in Sicht. Der Iran fordert für die Öffnung der Straße von Hormus die Umsetzung des Mitte Juni unterzeichneten Rahmenabkommens mit den USA. Parlamentspräsident Mohammed Baghar Ghalibaf sagte vor einer Parlamentssitzung, die für den weltweiten Energiehandel wichtige Meerenge bleibe so lange geschlossen, wie sich die USA nicht an ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung hielten.

    Trumps Drohungen gegen Oman und seine Zurückhaltung im Zusammenhang mit möglichen Verhandlungen für eine neue Waffenruhe hätten Öl-Händler dazu veranlasst, Brent-Futures über die Hochs der vergangenen Woche zu treiben, sagte Chris Weston, Forschungschef beim Broker Pepperstone Group, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Angesichts dieser Lage müsse von weiterem Aufwärtspotenzial bei den Ölpreisen ausgegangen werden./jsl/he





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