Börsenstart USA - 18.08. - US Tech 100 schwach -1,41 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:43) bei 53.399,68 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Johnson & Johnson +3,07 %, Salesforce +2,96 %, Coca-Cola +1,67 %, Amgen +1,20 %, IBM +1,20 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,57 %, NVIDIA -2,13 %, Goldman Sachs Group -1,51 %, Cisco Systems -1,09 %, Amazon -0,69 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.564,33 PKT und fällt um -1,41 %.

Top-Werte: Intuit +4,41 %, DoorDash Registered (A) +3,60 %, Adobe +3,58 %, Autodesk +3,02 %, Diamondback Energy +2,88 %

Flop-Werte: Teradyne -7,68 %, CoreWeave Registered (A) -7,24 %, Astera Labs -6,87 %, Arm Holdings -6,82 %, SanDisk Corporation -6,47 %

Der US 500 steht bei 7.704,81 PKT und verliert bisher -0,55 %.

Top-Werte: GoDaddy Registered (A) +4,88 %, Ulta Beauty +4,64 %, Tapestry +4,62 %, Intuit +4,41 %, Gartner +3,69 %

Flop-Werte: Teradyne -7,68 %, Coherent -6,92 %, SanDisk Corporation -6,47 %, CIENA -6,40 %, Intel -5,99 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

