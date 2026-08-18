Teradyne Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 18.08.2026

Die Teradyne Aktie ist bisher um -7,68 % auf 353,13€ gefallen. Das sind -29,38 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,78 %, geht es heute bei der Teradyne Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Teradyne-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,92 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Teradyne Aktie damit um +20,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +128,51 % gewonnen.

Während Teradyne deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,41 %.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,62 % 1 Monat +35,77 % 3 Monate +31,92 % 1 Jahr +309,09 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 18.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,45 Mrd.EUR € wert.

LitePoint, a leading provider of communication test solutions, today announced the successful validation of physical layer (PHY) performance for STMicroelectronics’ ST64UWB chip family using LitePoint's next-generation UWB test system, IQgig-UWB+. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,02 %. Keysight Technologies notiert im Minus, mit -1,78 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.