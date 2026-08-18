🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Öl über 90 US-Dollar

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump erklärt Hormus zum "US-Territorium" – Iran bereitet größeren Krieg vor

    Raketen, Drohnen, Seeblockade und ein territorialer Anspruch der USA: Die Straße von Hormus wird erneut zum gefährlichsten Punkt für den globalen Energiemarkt.

    Öl über 90 US-Dollar - Trump erklärt Hormus zum "US-Territorium" – Iran bereitet größeren Krieg vor
    Foto: Razieh Poudat - ISNA via AP

    Der Konflikt um die Straße von Hormus verschärft sich erneut – diesmal auf beiden Seiten. Bereits zum Wochenstart wurde bekannt, dass Iran die vergangenen zwei Monate offenbar genutzt hat, um sich militärisch auf eine längere und möglicherweise breitere Konfrontation vorzubereiten. Nach einem Bericht des Wall Street Journal beschleunigte Teheran die Produktion von Raketen und Drohnen, stellte beschädigte Militäranlagen wieder her und intensivierte die Zusammenarbeit mit verbündeten Gruppen im Jemen, Irak und Libanon.

    Am Montag lief dann eine 60-tägige Verhandlungsfrist zwischen Washington und Teheran aus, ohne dass ein umfassenderes Friedensabkommen zustande kam. Gleichzeitig signalisierte Iran, nach der Entscheidung der USA, den bestehenden Waffenstillstand nicht zu verlängern, zu einer "vollständig offensiven" militärischen Haltung überzugehen. Besonders brisant bleibt die Straße von Hormus: Teheran lehnt die amerikanischen Ansprüche auf die Meerenge ab und droht, die Einschränkungen für den Schiffsverkehr aufrechtzuerhalten.

    Am Dienstag legte Donald Trump rhetorisch noch einmal nach. Der US-Präsident veröffentlichte auf Truth Social eine Grafik, in der die strategisch wichtige Wasserstraße als "NEUES US-Territorium" bezeichnet wurde. Bereits in der vergangenen Woche hatte Trump erklärt, die USA kontrollierten die Meerenge durch ihre Seeblockade und könnten sie nach Ende der Militäraktion zum US-Territorium erklären.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Für die Märkte ist diese Eskalation unmittelbar relevant. Der Schiffsverkehr durch Hormus ist seit Beginn des Konflikts stark eingeschränkt. Brent stieg am Dienstag auf über 91 US-Dollar je Barrel, WTI näherte sich 85 US-Dollar. Weitere Angriffe auf Tanker, Häfen oder Ölinfrastruktur könnten nicht nur die Energiepreise weiter treiben, sondern auch Fracht- und Versicherungskosten erhöhen und den Inflationsdruck erneut verschärfen.

    Diplomatisch laufen Washington und Teheran damit weiter auseinander. Die USA setzen auf Sanktionen und Seeblockade, während iranische Hardliner die Verhandlungspause laut Wall Street Journal offenbar genutzt haben, um sich militärisch neu aufzustellen. Trumps jüngster Territorialanspruch verschärft nun zusätzlich den politischen Konflikt um eine der wichtigsten Energierouten der Welt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Öl über 90 US-Dollar Trump erklärt Hormus zum "US-Territorium" – Iran bereitet größeren Krieg vor Raketen, Drohnen, Seeblockade und ein territorialer Anspruch der USA: Die Straße von Hormus wird erneut zum gefährlichsten Punkt für den globalen Energiemarkt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     