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    Ohne Lenkrad durch Austin

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    Teslas Cybercab holt erste Fahrgäste in Texas ab

    In Texas steht ein wichtiger Meilenstein für die Robotaxi-Pläne von Tesla bevor. Noch in diesem Monat soll der futuristische Zweisitzer erstmals Passagiere auf öffentlichen Straßen im regulären Verkehr befördern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla plant erste Cybercab-Fahrten in Texas
    • Zunächst testen Mitarbeiter das fahrerlose Cybercab
    • Der Robotaxi-Dienst soll danach regulär starten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Ohne Lenkrad durch Austin - Teslas Cybercab holt erste Fahrgäste in Texas ab
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Tesla treibt die Pläne für seinen autonom arbeitenden Fahrdienst mit großer Intensität voran. Wie aus einem Bericht des News-Portals The Information hervorgeht, bereitet der US-Elektroautobauer in Austin den ersten Einsatz des sogenannten Cybercabs vor. Das Modell verzichtet komplett auf klassische Bedienelemente wie ein Lenkrad oder Pedale und wurde eigens für den fahrerlosen Transport entwickelt.

    In den vergangenen Wochen liefen auf dem Werksgelände in Texas bereits umfangreiche Vorbereitungen. Neben Testfahrten auf privaten Strecken schulte das Unternehmen auch örtliche Rettungskräfte für den Umgang mit den neuartigen Fahrzeugen. Zudem sammelte Tesla bereits erstes Feedback von Beschäftigten, die den Zweisitzer auf abgegrenzten Arealen testen konnten.

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    Der eigentliche Auftakt auf öffentlichen Straßen erfolgt nun in zwei Schritten: Zunächst dürfen Tesla-Mitarbeiter im Fahrzeug Platz nehmen. Verläuft dieser Testbetrieb reibungslos, sollen die Fahrzeuge nur wenige Tage später in die reguläre Flotte des hauseigenen Robotaxi-Dienstes in Texas integriert werden.

     

    Als Ziel für diesen Start gilt intern das Ende des laufenden Monats, wobei sich der genaue Ablauf je nach Fortschritt der letzten Abstimmungen noch verschieben kann. Serienmäßige Prototypen sind zwar schon seit Sommer auf öffentlichen Straßen unterwegs, doch vor einer Skalierung der Flotte muss der Konzern noch spezifische Fahrdaten sammeln.

    Firmenchef Elon Musk misst dem Projekt eine zentrale Rolle bei. Sowohl das Cybercab als auch das dahinterstehende Netzwerk für autonomes Ride-Hailing gelten als entscheidende Bausteine für die künftige Ertragskraft und das finanzielle Wachstum des Konzerns.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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