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    Trump

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    Derzeit keine Gespräche mit dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump: Keine Gespräche mit Iran derzeit geplant
    • Trump behauptet Kontakt zu Revolutionsgarden
    • Straße von Hormus trotz Angriffen weiter offen
    Trump - Derzeit keine Gespräche mit dem Iran
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens stehen Washington und Teheran laut US-Präsident Donald Trump nicht in Verhandlungen. "Es finden derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran statt, und es sind auch keine geplant", teilte er auf der Plattform Truth Social mit.

    Erst am Vortag hatte Trump dem Sender Fox News gesagt, Vertreter der US-Regierung stünden im direkten Kontakt mit den iranischen Revolutionsgarden. In der Vergangenheit hatte Trump immer wieder Angaben über mutmaßliche Gespräche oder Verhandlungsstände mit dem Iran gemacht, die dieser dementierte.

    Zudem behauptete Trump, die Straße von Hormus bleibe geöffnet. Tatsächlich gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Angriffe auf Handelsschiffe. Der Schiffsverkehr auf der wichtigen Handelsroute nahm zuletzt wieder ab. Die US-Seeblockade gegen iranische Schiffe bleibe intakt, schrieb Trump weiter./jcf/DP/stw






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