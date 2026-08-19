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    KI-Favorit spaltet Profis

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    Große Hedgefonds verkaufen Nvidia: Doch ein Analyst bleibt extrem bullish

    Hedgefonds verkaufen. Andere Großinvestoren greifen zu. Bank of America bleibt klar bullish für Nvidia. Entscheidend wird jetzt der Quartalsbericht.

    Für Sie zusammengefasst
    • BofA bestätigt Kaufempfehlung und 350-Dollar-Ziel
    • KI-Boom stützt Nvidia, Nachfrage bleibt Risiko
    • Quartalszahlen werden zum entscheidenden Kurstest
    • Report: Achtung, Korrektur!
    KI-Favorit spaltet Profis - Große Hedgefonds verkaufen Nvidia: Doch ein Analyst bleibt extrem bullish
    Foto: Dall-E

    Die Bank of America (BofA) bleibt vor den anstehenden Quartalszahlen bullish für Nvidia. Analyst Vivek Arya sieht trotz der starken Kursentwicklung weiterhin eine "überzeugende Bewertung". Er bestätigt seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 350 US-Dollar.

    Rückenwind sieht Arya vor allem durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz. Nvidia habe 105 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung von OpenAI zugesagt und sichere sich damit Zugang zu Chips, Rechenkapazitäten, Strom und Infrastruktur. Besonders wichtig seien neue Kunden wie Forschungslabore und Neo-Cloud-Anbieter.

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    Strategie birgt Risiken

    Sollte die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz nachlassen, könnten Wachstum und Bilanz unter Druck geraten. Dennoch werde die Aktie gemessen am freien Cashflow mit einem Abschlag von 34 bis 50 Prozent gehandelt, schreibt Arya.

    Nvidia will rund 50 Prozent seines freien Cashflows über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgeben. Wettbewerber schütten laut Bank of America dagegen zwischen 75 und 100 Prozent aus. Mehr Rückkäufe könnten deshalb die Bewertung stützen.

    Die jüngsten Hedgefonds-Daten zeigen laut Seeking Alpha ein gemischtes Bild. D1 Capital, Discovery Capital und Third Point trennten sich im zweiten Quartal vollständig von ihren Nvidia-Positionen. Iconiq Capital reduzierte seinen Bestand um rund 87 Prozent.

    Andere Investoren kauften kräftig zu. Renaissance Technologies erhöhte seine Position um rund 180 Prozent auf 7,09 Millionen Aktien. Soros Capital stockte seinen Bestand um mehr als 540 Prozent auf 77.000 Aktien auf.

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    Die Nvidia-Aktie erreichte im Mai mit 235,47 US-Dollar ein Rekordhoch, fiel bis Ende Juni aber auf rund 200 US-Dollar zurück. Die Bank of America bleibt dennoch bullish und sieht dank hoher Nachfrage nach Grafikprozessoren, knapper Rechenkapazitäten und starker Cashflows weiteres Kurspotenzial.

    NVIDIA

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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