Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,97 %
Performance 1M: +6,74 %
Tagesperformance: -5,90 %
Performance 1M: +4,28 %
Tagesperformance: -5,75 %
Performance 1M: -3,14 %
Tagesperformance: +5,54 %
Performance 1M: -4,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,38 %
Performance 1M: -1,84 %
Tagesperformance: -4,61 %
Performance 1M: +9,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -15,34 %
Tagesperformance: -3,33 %
Performance 1M: -6,13 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: +8,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,56 %
Performance 1M: +28,27 %