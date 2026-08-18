Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der Aixtron-Aktie bis 41,86 Euro bzw. rund 40 % unter das Hoch von 62,66 Euro; ein Fall unter 39 Euro wird diskutiert. Als Ursachen gelten die Sippenhaft mit Chipwerten und Vergleiche mit Nvidia. Dem stehen bullische Fundamentaldaten gegenüber: AI-getriebene Nachfrage nach Photonik sowie GaN-/SiC-Technik, 81 % mehr Auftragseingang und Kursziele um 50 Euro. Risiken sind die nötige Umsatzverdopplung im zweiten Halbjahr und China.