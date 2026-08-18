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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Korrektur der Aixtron-Aktie bis 41,86 Euro bzw. rund 40 % unter das Hoch von 62,66 Euro; ein Fall unter 39 Euro wird diskutiert. Als Ursachen gelten die Sippenhaft mit Chipwerten und Vergleiche mit Nvidia. Dem stehen bullische Fundamentaldaten gegenüber: AI-getriebene Nachfrage nach Photonik sowie GaN-/SiC-Technik, 81 % mehr Auftragseingang und Kursziele um 50 Euro. Risiken sind die nötige Umsatzverdopplung im zweiten Halbjahr und China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -5,97 %
    Platz 2
    Performance 1M: +6,74 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,97 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -5,90 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,28 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,90 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -5,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,14 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,75 %.

    Verbio
    Tagesperformance: +5,54 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,96 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Verbio-Aktie. Diskutiert werden der Einfluss des Ölpreises, dessen möglicherweise abnehmende Korrelation zum Kurs sowie die Erwartung steigender Gewinne unabhängig vom Öl. Technisch gilt der Ausbruch über die 38-Tage-Linie und die Nähe zur 200-Tage-Linie als positives Signal. Hohe THG-Quoten, neue Anlagen und anstehende Termine werden als Kursimpulse gesehen; Kursziele reichen von 34 bis 40 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -5,38 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,84 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,38 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -4,61 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,28 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Jenoptik-Zahlen: Im zweiten Quartal stiegen Umsatz und EBITDA deutlich, die Marge verbesserte sich und der Auftragseingang übertraf Erwartungen. Wegen der Nachfrage in Halbleiterausrüstung, Medizintechnik und Verteidigung wurde der Jahresausblick für Umsatz und operative Marge in die obere Hälfte der bisherigen Spanne präzisiert. Die Aktie legte 5,2 % zu; offen ist, ob daraus ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht. Jefferies bestätigt „Buy“ mit Kursziel 45 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -3,56 %
    Platz 8
    Performance 1M: -15,34 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,56 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,13 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +2,88 %
    Platz 10
    Performance 1M: +8,87 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Nemetschek-Aktie, der vor allem mit einer sektorweiten Erholung von Softwarewerten und US-Übernahmeplänen erklärt wird. Hohe Handelsvolumina deuten laut Diskussion auf Käufe institutioneller Anleger hin. Fundamental wird Nemetschek trotz KI-Sorgen als robust eingeschätzt, da KI die eigene Produktentwicklung unterstützen könne. Positiv erwähnt wird zudem ein Aktienkauf des Aufsichtsratsvorsitzenden bei 61,10 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 11
    Performance 1M: +28,27 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

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