Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 18.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -4,57 %
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 2
Performance 1M: +10,08 %
Performance 1M: +10,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie zwischen positiven Fundamentaldaten und kurzfristiger Unsicherheit. Als Kurstreiber gelten der fortschreitende Konzernumbau, ein geplanter Aktienrückkauf von bis zu 6 Mrd. Euro bis 2028, Offshore-Aktivitäten sowie eine positive JPMorgan-Einschätzung. Belastend wirken mögliche Führungsstreitigkeiten, ein Kursrückgang unter 160 Euro und Gewinnmitnahmen; zudem werden operative Risiken wie die Rheinwasser-Problematik diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 3
Performance 1M: +6,11 %
Performance 1M: +6,11 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 4
Performance 1M: +15,68 %
Performance 1M: +15,68 %
Bayer
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 5
Performance 1M: -0,91 %
Performance 1M: -0,91 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 6
Performance 1M: +10,82 %
Performance 1M: +10,82 %
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