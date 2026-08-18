Die Gasspeicher sind auf einem historischen Tiefstand

Das ist vor allem Deutschland geschuldet, das über die größten Erdgas-Lagerstätten verfügt: Hier liegt die Auslastung bei lediglich 47 Prozent, das ist noch niedriger als zum gleichen Zeitpunkt in der Energiekrise 2021.

Die Speicher der Europäischen Union waren Anfang August nur mit bis zu 57,1 Prozent ausgelastet, der schwächste Wert für diese Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnungen 2009.

Obwohl Gas traditionell im Sommer bei niedriger Nachfrage eingespeichert und im Winter wieder verkauft wird, funktioniert dieses Prinzip derzeit nicht, weil der Krieg im Nahen Osten das Geschäft unprofitabel macht.

Aber: wie soll es jetzt weitergehen, wenn die Straße von Hormus weiter zu ist?

In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ingo Kolf darüber, warum Deutschland beim Gas plötzlich unter Druck steht, wie groß die neue Abhängigkeit von LNG aus den USA werden könnte – und warum Analysten in einem Extremszenario sogar Gaspreise von bis zu 210 Euro je Megawattstunde für möglich halten.

"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 2,720USD auf Ariva Indikation (18. August 2026, 16:56 Uhr) gehandelt.

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