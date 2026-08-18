Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie zwischen positiven Fundamentaldaten und kurzfristiger Unsicherheit. Als Kurstreiber gelten der fortschreitende Konzernumbau, ein geplanter Aktienrückkauf von bis zu 6 Mrd. Euro bis 2028, Offshore-Aktivitäten sowie eine positive JPMorgan-Einschätzung. Belastend wirken mögliche Führungsstreitigkeiten, ein Kursrückgang unter 160 Euro und Gewinnmitnahmen; zudem werden operative Risiken wie die Rheinwasser-Problematik diskutiert.