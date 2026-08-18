Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.08.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,66 %
Tagesperformance: -4,66 %
Platz 2
Performance 1M: +10,08 %
Performance 1M: +10,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie zwischen positiven Fundamentaldaten und kurzfristiger Unsicherheit. Als Kurstreiber gelten der fortschreitende Konzernumbau, ein geplanter Aktienrückkauf von bis zu 6 Mrd. Euro bis 2028, Offshore-Aktivitäten sowie eine positive JPMorgan-Einschätzung. Belastend wirken mögliche Führungsstreitigkeiten, ein Kursrückgang unter 160 Euro und Gewinnmitnahmen; zudem werden operative Risiken wie die Rheinwasser-Problematik diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 3
Performance 1M: -0,91 %
Performance 1M: -0,91 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 4
Performance 1M: -10,07 %
Performance 1M: -10,07 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 5
Performance 1M: +11,41 %
Performance 1M: +11,41 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 57,14%
|PUT: 42,86%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 14,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte