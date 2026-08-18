Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 18.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -10,42 %
Tagesperformance: -10,42 %
Platz 1
Performance 1M: +7,57 %
Performance 1M: +7,57 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 2
Performance 1M: +6,63 %
Performance 1M: +6,63 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 3
Performance 1M: -14,75 %
Performance 1M: -14,75 %
Palfinger
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 4
Performance 1M: -4,24 %
Performance 1M: -4,24 %
OMV
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +9,94 %
Performance 1M: +9,94 %
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