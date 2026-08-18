🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wähler sehen Kompetenzvorsprung bei AfD und Union

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD und Union gelten als kompetenteste Parteien
    • 56 Prozent trauen keiner Partei Problemlösungen zu
    • Union führt in drei Feldern, AfD bei Zuwanderung
    Umfrage - Wähler sehen Kompetenzvorsprung bei AfD und Union
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutschen trauen der AfD und den Unionsparteien einer repräsentativen Umfrage zufolge am ehesten die Lösung zentraler Herausforderungen zu. Bei der Frage, welche Partei mit den Problemen im Land am besten fertig werde, nannten im RTL/ntv-"Trendbarometer" 13 Prozent die AfD sowie 12 Prozent die Union. Alle anderen Parteien rangieren mit deutlichem Abstand dahinter. 56 Prozent der Befragten trauen allerdings keiner Partei die Lösung der Probleme zu.

    Bei der repräsentativen Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa für RTL und ntv gemacht hat, wird CDU und CSU in drei von sechs wichtigen Politikfeldern die größte Kompetenz zugeschrieben. In den Bereichen äußere Sicherheit, Wirtschaftsförderung und Sanierung der Infrastruktur trauen die Menschen am ehesten der Union zu, die anstehenden Aufgaben zu lösen.

    Die AfD liegt bei der Steuerung der Zuwanderung vorn. Den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme sehen die Befragten bei der SPD am besten aufgehoben, beim Umweltschutz wird den Grünen mit Abstand am meisten zugetraut.

    AfD bleibt sieben Prozentpunkte vor CDU/CSU

    Auf die Umfragewerte der einzelnen Parteien hat dies allerdings derzeit keinen Einfluss. Bei der sogenannten Sonntagsfrage, die ebenfalls auf der repräsentativen Forsa-Umfrage beruht, gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung: Die AfD liegt mit 28 Prozent weiter deutlich vor der Union (21 Prozent) und den Grünen (16 Prozent). SPD und Linke rangieren gleichauf bei 12 Prozent, die FDP verharrt unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde./ax/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Umfrage Wähler sehen Kompetenzvorsprung bei AfD und Union Die Deutschen trauen der AfD und den Unionsparteien einer repräsentativen Umfrage zufolge am ehesten die Lösung zentraler Herausforderungen zu. Bei der Frage, welche Partei mit den Problemen im Land am besten fertig werde, nannten im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     