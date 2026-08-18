Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 18.08.2026

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!