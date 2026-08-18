Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 18.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.08.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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ABB
Tagesperformance: -3,20 %
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 1
Performance 1M: +2,57 %
Performance 1M: +2,57 %
Holcim
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 2
Performance 1M: -9,76 %
Performance 1M: -9,76 %
Amrize
Tagesperformance: -2,29 %
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 3
Performance 1M: -11,97 %
Performance 1M: -11,97 %
Alcon
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 4
Performance 1M: +1,68 %
Performance 1M: +1,68 %
Novartis
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -2,83 %
Performance 1M: -2,83 %
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