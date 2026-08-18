Börsenschock? Kursrutsch bei CIENA Aktie - 18.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die CIENA Aktie. Sie fällt um -10,09 % auf 345,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,53 %, geht es heute bei der CIENA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CIENA mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,64 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CIENA Aktie damit um +12,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in CIENA eine positive Entwicklung von +86,80 % erlebt.

Während CIENA deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,64 %.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,15 % 1 Monat +15,72 % 3 Monate -20,64 % 1 Jahr +387,32 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 18.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,43 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Telefon L.M.Ericsson (B) und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,97 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -0,59 %. Nokia notiert im Minus, mit -4,81 %.

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Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.