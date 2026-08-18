Klarna Group Registered Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 18.08.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Klarna Group Registered in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +31,43 % bestehen.

Die Klarna Group Registered Aktie ist bisher um -18,48 % auf 13,760€ gefallen. Das sind -3,120 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Klarna Group Registered Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,760€, mit einem Minus von -18,48 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Klarna Group Registered eine negative Entwicklung von -31,90 % erlebt.

Klarna Group Registered Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,80 % 1 Monat -18,52 % 3 Monate +31,43 % 1 Jahr -54,57 %

Informationen zur Klarna Group Registered Aktie

Stand: 18.08.2026, 17:02 Uhr

Es gibt 378 Mio. Klarna Group Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,17 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Visa (A), PayPal und Co.

Visa (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,89 %. PayPal notiert im Plus, mit +1,44 %. Block (A) notiert im Plus, mit +1,30 %.

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Ob die Klarna Group Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Klarna Group Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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