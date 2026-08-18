POET Technologies Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 18.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von -9,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der POET Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,05 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 7,3600€, mit einem Minus von -9,25 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei POET Technologies insgesamt ein Minus von -41,96 % zu verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +6,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in POET Technologies eine positive Entwicklung von +45,64 % erlebt.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,66 % 1 Monat +22,29 % 3 Monate -41,96 % 1 Jahr +82,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.08.2026, 17:03 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die überwiegend optimistischen Kurserwartungen für POET. Für September werden Messen, erste Auslieferungen, Produktionsnachweise sowie Partner-, Kunden- und Blazar-News als mögliche Kurstreiber gesehen; teils wird ein Anstieg Richtung 21 US-Dollar erwartet. Technisch bleibt ein Retest der 200-Tage-Linie bei rund 7,92 US-Dollar möglich. Diskutiert werden außerdem stark gestiegene institutionelle Positionen, deren Aussagekraft wegen Optionen und Market Makern, sowie die noch ausstehende Validierung von Qualifikation, Erträgen und Serienproduktion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber POET Technologies eingestellt.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,29 Mrd. € wert.

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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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