KI-Verkaufswelle (erstmal) vorbei (ETF-Handel)

18. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Im ETF-Handel herrscht weiter Kauflaune, wenn auch bei niedrigeren Umsätzen als in den Vorwochen. "Schwerpunkt sind World- und US-Aktien, mit einem klaren Kaufüberhang", berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Zudem seien Tech-Aktien jetzt wieder gefragt. "Bei uns geht es viel um Tech- und Halbleiter-ETFs, getrieben von Quartalsberichten", erklärt Andreas Schröer von Lang & Schwarz. Ivo Orlemann von der ICF sieht wieder mehr Interesse an Gold-ETCs.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Viele Wochen flogen Tech- und speziell KI-Aktien aus den Portfolios, wegen Zweifeln an den KI-Bewertungen. Das ist jetzt vorbei, die Käufe überwiegen wieder. Breit streuende ETFs sind ohnehin beliebt.

An den Aktienmärkten läuft es weiter rund. Der DAX hat vergangene Woche ein neues Allzeithoch erreicht, die US-Börsen notieren in der Nähe ihrer Hochs. Der US-Tech-Nasdaq 100 hat sich nach seinem Einbruch im Juli deutlich erholt und die Verluste fast wieder wettgemacht.

"Südkorea kein Thema mehr"



Gefragt bei den World-Aktien sind Mohr zufolge der iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983) und der Vanguard FTSE All-World (IE00B3RBWM25), ebenso der aktive ETF Dimensional Global Core Equity (IE000EGGFVG6). Abgegeben werde der iShares MSCI World SRI (IE00BYX2JD69). Fast immer gefragt bei der ICF: der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594).

Was US-Aktien angeht, kauft die Société Générale-Kundschaft S&P 500-Tracker von iShares (IE00B5BMR087), Vanguard (IE00B3XXRP09) oder Amundi (LU1681048804), zudem Nasdaq-Tracker unterschiedlicher Emittenten. Orlemann meldet viele Käufe für den Invesco MSCI USA (IE00B60SX170). Europäische Aktien stehen im Schatten. Allerdings wird auch hier tendenziell gekauft, etwa MSCI Europe- und Stoxx Europe 600-ETFs von iShares (IE00B4K48X80, DE0002635307). Außerdem ist der Amundi SDAX (LU2611732475) beliebt, zudem Short-DAX-ETFs von Xtrackers oder Amundi (LU0292106241, FR0010869495).

Kein großes Thema mehr: asiatische und speziell südkoreanische Aktien. "Die Luft ist raus", bemerkt Schröer. Der als KI-Barometer geltende südkoreanische Aktienindex KOSPI war bis Juni rasant gestiegen, dann folgte ein Einbruch um rund ein Drittel.

Verkaufswelle von Tech-Aktien vorbei



Im Handel mir Branchen-ETFs geht es einmal mehr meist um Tech-ETFs. Mohr meldet Zuflüsse in den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552), L&G Cyber Security (IE00BYPLS672) und Xtrackers AI & Big Data (IE00BGV5VN51) sowie Abgaben für den iShares S&P 500 IT (IE00B3WJKG14). Bei der ICF setzen sich die Verkäufe des VanEck Semiconductor-ETF (IE00BMC38736) fort. Schröer von Lang & Schwarz sieht hohe Umsätze im Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data und im VanEck Semiconductor mit Käufen und Verkäufen - getrieben von den jüngsten Quartalberichten der US-Tech-Unternehmen.

Außerdem umsatzstark: Banken- und Versicherungs-ETFs, und zwar mit einem Kaufüberhang, wie Mohr feststellt. Ein Favorit der ICF-Kundschaft bleibt der L&G Clean Water (IE00BK5BC891). "Auffällig ist, dass das Interesse an Rüstungs-ETFs fast verschwunden ist", erklärt Orlemann außerdem.

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Portfolio-ETFs immer beliebter



Vier von zehn deutschen ETF-Anlegerinnen und -Anlegern nutzen bereits Portfolio-ETFs, also ETFs, die verschiedene Anlageklassen wie Aktien und Anleihen kombinieren. Das ist das Ergebnis einer von BlackRock in Auftrag gegebenen und von extraETF durchgeführten Umfrage. "Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Anleger zunehmend nach einfachen, professionell gemanagten Portfoliolösungen suchen, die dabei helfen, häufige Fehler wie eine unzureichende Diversifikation oder emotional getriebene Anlageentscheidungen zu vermeiden", erklärt Manuela Sperandeo von BlackRock.

Mehr dazu: cdn.extraetf.com

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Gesucht: Gold-ETCs und Geldmarkt-ETFs



Dass der Goldpreis in kurzer Zeit von 4.400 auf über 4.400 US-Dollar die Feinunze gestiegen ist, schlägt sich im Interesse an Gold-ETCs nieder, wie Orlemann außerdem berichtet. Gefragt sind Goldpreis-Tracker mit Währungsabsicherung (XS2183935274) und ohne (IE00B579F325).

Im Anleihe-ETF-Geschäft ist das Interesse an Geldmarkt-Trackern weiterhin groß, aktuell mit einem Kaufüberhang, wie Mohr feststellt, etwa für die Overnight-Produkte von Xtrackers (LU0290358497) und Amundi. Abgegeben würden europäische Staatsanleihen mit kurzen und mittleren Laufzeiten, beispielsweise der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year (IE00BGJWWY63).

Von Anna-Maria Borse, 18. August 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



