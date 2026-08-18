DZ Bank senkt fairen Wert für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Halten'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 38,00 auf Tradegate (18. August 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -0,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -2,61 %/+31,61 % bedeutet.