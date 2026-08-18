🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil verteidigt Steuerpläne

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz und Söder haben mitentschieden

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil weist Unionskritik an Steuerreform zurück
    • Koalition entlastet kleine Einkommen und Familien
    • Familien mit zwei Kindern sparen jährlich rund 600 Euro
    Klingbeil verteidigt Steuerpläne - Merz und Söder haben mitentschieden
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit um die geplante Steuerreform hat Finanzminister Lars Klingbeil die Unions-Kritik bei der sogenannten kalten Progression zurückgewiesen. Den Schwerpunkt auf die Entlastung kleinerer Einkommen habe man im Koalitionsausschuss gemeinsam getroffen, sagte der SPD-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und nahm die Unions-Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU) und Markus Söder (CSU) in die Pflicht: "Der Bundeskanzler und der CSU-Chef haben das mitentschieden. Also gehe ich davon aus, dass diese Absprache gilt."

    Der Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium sieht ein Entlastungsvolumen von jährlich rund zehn Milliarden Euro vor, wovon vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sowie Familien profitieren sollen. Unionspolitikern beklagen jedoch, dass die "kalte Progression" nicht ausreichend berücksichtigt werde. Diese liegt vor, wenn Lohnerhöhungen, die nur die Inflation ausgleichen, zu einer höheren Steuerbelastung führen und die reale Kaufkraft dadurch gleich bleibt oder sogar sinkt.

    "Die Haushaltslage ist angespannt", betonte Klingbeil. "Trotzdem gleichen wir die kalte Progression zumindest zum Teil aus - nämlich für diejenigen, die kleine und mittlere Einkommen haben." Eine Familie mit zwei Kindern wird nach den Worten des Finanzministers dadurch jährlich um etwa 600 Euro entlastet. "Das sollte keiner kleinreden."/ax/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Klingbeil verteidigt Steuerpläne Merz und Söder haben mitentschieden Im Koalitionsstreit um die geplante Steuerreform hat Finanzminister Lars Klingbeil die Unions-Kritik bei der sogenannten kalten Progression zurückgewiesen. Den Schwerpunkt auf die Entlastung kleinerer Einkommen habe man im Koalitionsausschuss …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     