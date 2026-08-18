Zehnjahresrendite steigt auf höchstem Stand seit 2011

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist am Dienstag auf ein Mehrjahreshoch geklettert. Sie stieg am Nachmittag auf zuletzt 3,25 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2011. Die Anleihekurse sanken im Gegenzug. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 123,75 Punkte. Er erreichte so den niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

Die erneut gestiegenen Ölpreise belasteten die Kurse. So kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf mehr als 91 US-Dollar. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA und eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Aussicht. Nach dem Ende der 60-tägigen Frist des Rahmenabkommens stehen Washington und Teheran laut US-Präsident Donald Trump nicht in Verhandlungen. "Es finden derzeit keine Gespräche oder Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran statt, und es sind auch keine geplant", teilte er auf der Plattform Truth Social mit.