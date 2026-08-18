Roche erzielt mit Pharmaallianz in Kanada Preiseinigung für Perjeta

Die Einigung folgt laut den Angaben einer positiven Empfehlung der kanadischen Arzneimittelbehörde (CDA-AMC) im Oktober 2025 und dem Engagement von Patientenorganisationen für ein Erstattungssystem. Die pCPA verhandelt die Preise im Namen der Provinzen und Territorien Kanadas.

BASEL/MISSISSAUGA (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat mit der pan-kanadischen Pharmaallianz (pCPA) Preisverhandlungen für das Brustkrebsmedikament Perjeta (Pertuzumab) abgeschlossen. Damit soll der Zugang zur Therapie in Kombination mit Trastuzumab und Chemotherapie in Kanada verbessert werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt.

Roche Kanada will nun gemeinsam mit den Provinzen und Territorien mögliche Kostenerstattungen zügig abklären, damit betroffene Patientinnen schnellstmöglich von der neuen Therapie profitieren können.

HER2-positiver Brustkrebs macht laut Roche 10 bis 20 Prozent aller Brustkrebsfälle in Kanada aus und sei mit aggressivem Krankheitsverlauf und hohem Rückfallrisiko verbunden. Die Behandlung in einem frühen Stadium, bevor sich der Krebs ausgebreitet hat, könne die Chancen erhöhen, dass die Krankheit nicht wiederkehrt./ls/rw/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %. Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,32 Mrd.. Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 434,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+21,32 % bedeutet.





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